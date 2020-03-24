رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية: 640 ألف شخص قد أصيبوا بالفيروس

قال: الأرقام تزيد حالياً 10 مرات على ما هو معلن

قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء: إن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، قد يكون أكبر بعشرة أضعاف عما هو معلن.

وأضاف أنجيلو بوريلي، في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نقلتها وكالة "رويترز" أن أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" ربما تزيد حالياً 10 مرات على ما هو معلن الآن نحو 64 ألف شخص، طبقاً لـ "رويترز".

وأفاد "بوريلي" بأنه يعتقد أن ما يصل إلى 640 ألف شخص قد أصيبوا في البلاد، علماً بأن فحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلباً للعلاج، مما يعني أن آلاف الحالات لا يتم اكتشافها.

وذكر أن أكبر مدن إيطاليا تواجه نقصاً في الكمامات وأجهزة التنفس، مؤكداً أنها مشكلة تكبل النظام الصحي منذ ظهور الفيروس في إقليم لومبارديا بشمال البلاد في 21 فبراير.

وتابع: "نتواصل مع السفارات، لكنني أخشى عدم وصول المزيد من الكمامات من الخارج".