الموانئ السعودية تناول 25 مليون طن بضائع خلال يناير

إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 580 ألف حاوية

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يناير لعام 2020م، 25 مليون طن؛ فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 580 ألف حاوية.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1.038 سفينة، وبلغ عدد الركاب 122 ألف راكب؛ بينما بلغ عدد العربات 87 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 64 ألف رأسًا من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية؛ وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.