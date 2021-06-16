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"الحصيني" يتوقّع ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة.. هطولات بهذه المواقع

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض - الشرقية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إن شاء الله، أن يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ في الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض - الشرقية والساحل الغربي مثيرة للأتربة.

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يتوقّع ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة.. هطولات بهذه المواقع
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إن شاء الله، أن يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ في الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض - الشرقية والساحل الغربي مثيرة للأتربة.

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
09:09 AM

"الحصيني" يتوقّع ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة.. هطولات بهذه المواقع

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض - الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إن شاء الله، أن يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ في الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض - الشرقية والساحل الغربي مثيرة للأتربة.

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان.

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