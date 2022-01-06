النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المزيني العقارية" توقع اتفاقية بناء محطة كهرباء لتشغيل مشروع مدينة المستقبل

تغطي ما يقارب 24 ألف وحدة سكنية تعتزم الشركة تطويرها بالرياض

وقّعت شركة المزيني العقارية يوم أمس اتفاقية مع مجموعة محمد العجيمي؛ لتنفيذ بناء محطة كهرباء لتشغيل مشروع مدينة المستقبل والمشاريع التابعة للشركة شرق الرياض.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي، بأن الاتفاقية تأتي لبناء محطة كهرباء تغطي ما يقارب 24 ألف وحدة سكنية تعتزم الشركة تطويرها.

وذكر المهندس الدمياطي أنه تم تخصيص مساحة أكثر من 4 آلاف م2 بمشروع مدينة المستقبل لتنفيذ محطة الكهرباء، بالإضافة إلى خطوط النقل الخاصة بالمحطة، وبقيمة تجاوزت الـ 90 مليون ريال كما أن مدة تنفيذ المحطة 24 شهرًا.

وأضاف الدمياطي أن شركة المزيني تعمل في جميع المشاريع التي تقوم بتطويرها على توفير جميع الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه وكذلك البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والسيول والاتصالات بالإضافة إلى الأرصفة والسفلتة والتشجير لإيجاد بيئة مجتمعية ملائمة للحياة العصرية، مما يعزز جودة الحياة في مشاريعنا السكنية.

يذكر أن شركة المزيني العقارية أعلنت مؤخراً عن اعتماد عدة مخططات منها الرياض قروف وزهرة الشرق كما أعلنت عن إفراغ أرض بمساحة تجاوزت 3 ملايين م2 شمال طريق الدمام، فيما ستعمل محطة الكهرباء على خدمة المشاريع الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المزيني العقارية" توقع اتفاقية بناء محطة كهرباء لتشغيل مشروع مدينة المستقبل
سبق

وقّعت شركة المزيني العقارية يوم أمس اتفاقية مع مجموعة محمد العجيمي؛ لتنفيذ بناء محطة كهرباء لتشغيل مشروع مدينة المستقبل والمشاريع التابعة للشركة شرق الرياض.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي، بأن الاتفاقية تأتي لبناء محطة كهرباء تغطي ما يقارب 24 ألف وحدة سكنية تعتزم الشركة تطويرها.

وذكر المهندس الدمياطي أنه تم تخصيص مساحة أكثر من 4 آلاف م2 بمشروع مدينة المستقبل لتنفيذ محطة الكهرباء، بالإضافة إلى خطوط النقل الخاصة بالمحطة، وبقيمة تجاوزت الـ 90 مليون ريال كما أن مدة تنفيذ المحطة 24 شهرًا.

وأضاف الدمياطي أن شركة المزيني تعمل في جميع المشاريع التي تقوم بتطويرها على توفير جميع الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه وكذلك البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والسيول والاتصالات بالإضافة إلى الأرصفة والسفلتة والتشجير لإيجاد بيئة مجتمعية ملائمة للحياة العصرية، مما يعزز جودة الحياة في مشاريعنا السكنية.

يذكر أن شركة المزيني العقارية أعلنت مؤخراً عن اعتماد عدة مخططات منها الرياض قروف وزهرة الشرق كما أعلنت عن إفراغ أرض بمساحة تجاوزت 3 ملايين م2 شمال طريق الدمام، فيما ستعمل محطة الكهرباء على خدمة المشاريع الجديدة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
01:10 PM

"المزيني العقارية" توقع اتفاقية بناء محطة كهرباء لتشغيل مشروع مدينة المستقبل

تغطي ما يقارب 24 ألف وحدة سكنية تعتزم الشركة تطويرها بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,434

وقّعت شركة المزيني العقارية يوم أمس اتفاقية مع مجموعة محمد العجيمي؛ لتنفيذ بناء محطة كهرباء لتشغيل مشروع مدينة المستقبل والمشاريع التابعة للشركة شرق الرياض.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي، بأن الاتفاقية تأتي لبناء محطة كهرباء تغطي ما يقارب 24 ألف وحدة سكنية تعتزم الشركة تطويرها.

وذكر المهندس الدمياطي أنه تم تخصيص مساحة أكثر من 4 آلاف م2 بمشروع مدينة المستقبل لتنفيذ محطة الكهرباء، بالإضافة إلى خطوط النقل الخاصة بالمحطة، وبقيمة تجاوزت الـ 90 مليون ريال كما أن مدة تنفيذ المحطة 24 شهرًا.

وأضاف الدمياطي أن شركة المزيني تعمل في جميع المشاريع التي تقوم بتطويرها على توفير جميع الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه وكذلك البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والسيول والاتصالات بالإضافة إلى الأرصفة والسفلتة والتشجير لإيجاد بيئة مجتمعية ملائمة للحياة العصرية، مما يعزز جودة الحياة في مشاريعنا السكنية.

يذكر أن شركة المزيني العقارية أعلنت مؤخراً عن اعتماد عدة مخططات منها الرياض قروف وزهرة الشرق كما أعلنت عن إفراغ أرض بمساحة تجاوزت 3 ملايين م2 شمال طريق الدمام، فيما ستعمل محطة الكهرباء على خدمة المشاريع الجديدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,276
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,704
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,611

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة