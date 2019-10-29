وتمثلت المخالفات في لبس الشورت القصير ورمي المخلفات في غير مكانها وذلك في أربعة أحياء بالمحافظة وسوق تجاري في جنوب المحافظة.

حررت دوريات الأمن بمحافظة جدة أمس الاثنين 11 مخالفة للذوق العام، 7 أشخاص سعوديين ويمني وباكستاني وتشادي وبنجلاديشي.

دوريات الأمن بجدة تضبط 11 مخالفة للذوق العام في 4 أحياء عبدالله الراجحي سبق 2019-10-29 حررت دوريات الأمن بمحافظة جدة أمس الاثنين 11 مخالفة للذوق العام، 7 أشخاص سعوديين ويمني وباكستاني وتشادي وبنجلاديشي.

وتمثلت المخالفات في لبس الشورت القصير ورمي المخلفات في غير مكانها وذلك في أربعة أحياء بالمحافظة وسوق تجاري في جنوب المحافظة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 11:53 PM

دوريات الأمن بجدة تضبط 11 مخالفة للذوق العام في 4 أحياء تمثلت في لبس "الشورت" ورمي المخلفات في غير مكانها





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حررت دوريات الأمن بمحافظة جدة أمس الاثنين 11 مخالفة للذوق العام، 7 أشخاص سعوديين ويمني وباكستاني وتشادي وبنجلاديشي.





وتمثلت المخالفات في لبس الشورت القصير ورمي المخلفات في غير مكانها وذلك في أربعة أحياء بالمحافظة وسوق تجاري في جنوب المحافظة.