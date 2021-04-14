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إيطاليا.. ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بكورونا

الاتحاد الوطني للجراحين:عدد الضحايا بات 112

افادت مصادر صحية إيطالية، بزيادة جديدة في القائمة المحزنة بالأطباء الذين فقدوا حياتهم في خضم انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا بين الأطباء ارتفع إلى 112، بزيادة 3 أشخاص عن الرقم المعلن في النشرة السابقة يوم 10 أبريل.

وأوضح أن الأسماء الجديدة هي لكل من أخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو.

ووفق روسيا اليوم في وقت سابق أفادت صحيفة "الوطن" السورية بوفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس كورونا، إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا.. ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بكورونا
سبق

افادت مصادر صحية إيطالية، بزيادة جديدة في القائمة المحزنة بالأطباء الذين فقدوا حياتهم في خضم انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا بين الأطباء ارتفع إلى 112، بزيادة 3 أشخاص عن الرقم المعلن في النشرة السابقة يوم 10 أبريل.

وأوضح أن الأسماء الجديدة هي لكل من أخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو.

ووفق روسيا اليوم في وقت سابق أفادت صحيفة "الوطن" السورية بوفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس كورونا، إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
03:28 PM

إيطاليا.. ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بكورونا

الاتحاد الوطني للجراحين:عدد الضحايا بات 112

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افادت مصادر صحية إيطالية، بزيادة جديدة في القائمة المحزنة بالأطباء الذين فقدوا حياتهم في خضم انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا بين الأطباء ارتفع إلى 112، بزيادة 3 أشخاص عن الرقم المعلن في النشرة السابقة يوم 10 أبريل.

وأوضح أن الأسماء الجديدة هي لكل من أخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو.

ووفق روسيا اليوم في وقت سابق أفادت صحيفة "الوطن" السورية بوفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس كورونا، إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.

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