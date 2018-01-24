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مجلس الأمن قد يبحث تطورات فنزويلا السبت المقبل

"بومبيو" سيناقش الفكرة مع الأعضاء

يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة السبت المقبل؛ لبحث التطورات في فنزويلا، بحسب ما أعلن مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة جيري ماتجيلا، اليوم (الخميس).

ووفقاً لما أورد "روسيا اليوم"، قال "ماتجيلا" للصحفيين: "نتشاور حالياً، وهناك فكرة لعقد جلسة لبحث فنزويلا السبت".

وأضاف: "أُبلغنا بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيصل لمناقشة المسألة صباح السبت، لإطلاع أعضاء المجلس والتحدث معهم، سنستمع لما ينوي قوله".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، قد أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد أمس، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بغوايدو بالصفة المذكورة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجلس الأمن قد يبحث تطورات فنزويلا السبت المقبل
سبق

يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة السبت المقبل؛ لبحث التطورات في فنزويلا، بحسب ما أعلن مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة جيري ماتجيلا، اليوم (الخميس).

ووفقاً لما أورد "روسيا اليوم"، قال "ماتجيلا" للصحفيين: "نتشاور حالياً، وهناك فكرة لعقد جلسة لبحث فنزويلا السبت".

وأضاف: "أُبلغنا بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيصل لمناقشة المسألة صباح السبت، لإطلاع أعضاء المجلس والتحدث معهم، سنستمع لما ينوي قوله".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، قد أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد أمس، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بغوايدو بالصفة المذكورة.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
10:38 PM

مجلس الأمن قد يبحث تطورات فنزويلا السبت المقبل

"بومبيو" سيناقش الفكرة مع الأعضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة السبت المقبل؛ لبحث التطورات في فنزويلا، بحسب ما أعلن مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة جيري ماتجيلا، اليوم (الخميس).

ووفقاً لما أورد "روسيا اليوم"، قال "ماتجيلا" للصحفيين: "نتشاور حالياً، وهناك فكرة لعقد جلسة لبحث فنزويلا السبت".

وأضاف: "أُبلغنا بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيصل لمناقشة المسألة صباح السبت، لإطلاع أعضاء المجلس والتحدث معهم، سنستمع لما ينوي قوله".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، قد أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد أمس، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بغوايدو بالصفة المذكورة.

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