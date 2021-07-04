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مدير هيئة معروف الرياض يزور فرع الموارد البشرية بالمنطقة

بحثا سبل التعاون ومد جسور الشراكة

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، في مكتبه.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومدّ جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، والموارد البشرية، بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل لتحقيق تطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن، والعمل على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بالجهازين من لدن حكومتنا الرشيدة، أيدها الله.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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مدير هيئة معروف الرياض يزور فرع الموارد البشرية بالمنطقة
سبق

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، في مكتبه.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومدّ جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، والموارد البشرية، بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل لتحقيق تطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن، والعمل على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بالجهازين من لدن حكومتنا الرشيدة، أيدها الله.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:08 PM

مدير هيئة معروف الرياض يزور فرع الموارد البشرية بالمنطقة

بحثا سبل التعاون ومد جسور الشراكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، في مكتبه.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومدّ جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، والموارد البشرية، بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل لتحقيق تطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن، والعمل على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بالجهازين من لدن حكومتنا الرشيدة، أيدها الله.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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