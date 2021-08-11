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اليونان تدعو إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لبحث استفزازات تركيا

طالبت أنقرة بإخراج سفينة التنقيب من مياهها الإقليمية

دعت اليونان اليوم (الثلاثاء) إلى اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة استفزازات تركيا المتصاعد وأخطائها، بالتنقيب على الغاز قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

وطالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في تصريحات متلفزة، أنقرة بإخراج السفينة عروج ريس فورًا من المياه اليونانية.

وشدد "ديندياس" على أن اليونان ستدافع عن سيادتها؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه أحدث حلقة في سلسلة الخلافات المتعلقة باستكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز، والذي يعد مصدرًا للخلافات المتكررة بين تركيا وجيرانها، ومن بينهم اليونان وقبرص وإسرائيل.

من جهته ذكر بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الوضع مثير جداً للقلق، ويتعين تسويته من خلال الحوار.

وأضاف أن الأحداث على الأرض تظهر أنه يجب فعل المزيد لنزع فتيل التوتر والعودة عن النهج السلبي جدًّا والمؤسف للتصعيد.

وحددت البحرية اليونانية اليوم موقع السفينة التركية إلى جنوب شرق جزيرة كريت، ترافقها قطع بحرية تركية، وتراقبها بوارج حربية يونانية.

وتفاقم التوتر أمس عندما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي عروج ريس، ترافقها سفن لسلاح البحرية التركي، إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

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اليونان تدعو إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لبحث استفزازات تركيا
سبق

دعت اليونان اليوم (الثلاثاء) إلى اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة استفزازات تركيا المتصاعد وأخطائها، بالتنقيب على الغاز قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

وطالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في تصريحات متلفزة، أنقرة بإخراج السفينة عروج ريس فورًا من المياه اليونانية.

وشدد "ديندياس" على أن اليونان ستدافع عن سيادتها؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه أحدث حلقة في سلسلة الخلافات المتعلقة باستكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز، والذي يعد مصدرًا للخلافات المتكررة بين تركيا وجيرانها، ومن بينهم اليونان وقبرص وإسرائيل.

من جهته ذكر بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الوضع مثير جداً للقلق، ويتعين تسويته من خلال الحوار.

وأضاف أن الأحداث على الأرض تظهر أنه يجب فعل المزيد لنزع فتيل التوتر والعودة عن النهج السلبي جدًّا والمؤسف للتصعيد.

وحددت البحرية اليونانية اليوم موقع السفينة التركية إلى جنوب شرق جزيرة كريت، ترافقها قطع بحرية تركية، وتراقبها بوارج حربية يونانية.

وتفاقم التوتر أمس عندما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي عروج ريس، ترافقها سفن لسلاح البحرية التركي، إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
08:10 PM

اليونان تدعو إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لبحث استفزازات تركيا

طالبت أنقرة بإخراج سفينة التنقيب من مياهها الإقليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت اليونان اليوم (الثلاثاء) إلى اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة استفزازات تركيا المتصاعد وأخطائها، بالتنقيب على الغاز قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

وطالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في تصريحات متلفزة، أنقرة بإخراج السفينة عروج ريس فورًا من المياه اليونانية.

وشدد "ديندياس" على أن اليونان ستدافع عن سيادتها؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه أحدث حلقة في سلسلة الخلافات المتعلقة باستكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز، والذي يعد مصدرًا للخلافات المتكررة بين تركيا وجيرانها، ومن بينهم اليونان وقبرص وإسرائيل.

من جهته ذكر بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الوضع مثير جداً للقلق، ويتعين تسويته من خلال الحوار.

وأضاف أن الأحداث على الأرض تظهر أنه يجب فعل المزيد لنزع فتيل التوتر والعودة عن النهج السلبي جدًّا والمؤسف للتصعيد.

وحددت البحرية اليونانية اليوم موقع السفينة التركية إلى جنوب شرق جزيرة كريت، ترافقها قطع بحرية تركية، وتراقبها بوارج حربية يونانية.

وتفاقم التوتر أمس عندما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي عروج ريس، ترافقها سفن لسلاح البحرية التركي، إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

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