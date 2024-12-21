يتلقّى النقيب عبدالهادي السرحاني، أحد منسوبي سجون منطقة مكة، التهاني والتبريكات، بعد صدور قرار ترقيته لرتبة نقيب.
وقلّد مدير سجن منطقة مكة المكلف العميد الدكتور إبراهيم الغامدي، النقيب "السرحاني" رتبته الجديدة.
"السرحاني" نقيبًا بمديرية السجون بمكة
يتلقّى النقيب عبدالهادي السرحاني، أحد منسوبي سجون منطقة مكة، التهاني والتبريكات، بعد صدور قرار ترقيته لرتبة نقيب.
وقلّد مدير سجن منطقة مكة المكلف العميد الدكتور إبراهيم الغامدي، النقيب "السرحاني" رتبته الجديدة.
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"السرحاني" نقيبًا بمديرية السجون بمكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-21
يتلقّى النقيب عبدالهادي السرحاني، أحد منسوبي سجون منطقة مكة، التهاني والتبريكات، بعد صدور قرار ترقيته لرتبة نقيب.
21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
10:36 AM
"السرحاني" نقيبًا بمديرية السجون بمكة
يتلقّى النقيب عبدالهادي السرحاني، أحد منسوبي سجون منطقة مكة، التهاني والتبريكات، بعد صدور قرار ترقيته لرتبة نقيب.
وقلّد مدير سجن منطقة مكة المكلف العميد الدكتور إبراهيم الغامدي، النقيب "السرحاني" رتبته الجديدة.
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