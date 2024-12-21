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"السرحاني" نقيبًا بمديرية السجون بمكة

يتلقّى النقيب عبدالهادي السرحاني، أحد منسوبي سجون منطقة مكة، التهاني والتبريكات، بعد صدور قرار ترقيته لرتبة نقيب.

وقلّد مدير سجن منطقة مكة المكلف العميد الدكتور إبراهيم الغامدي، النقيب "السرحاني" رتبته الجديدة.

سجون مكة

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"السرحاني" نقيبًا بمديرية السجون بمكة
سبق

يتلقّى النقيب عبدالهادي السرحاني، أحد منسوبي سجون منطقة مكة، التهاني والتبريكات، بعد صدور قرار ترقيته لرتبة نقيب.

وقلّد مدير سجن منطقة مكة المكلف العميد الدكتور إبراهيم الغامدي، النقيب "السرحاني" رتبته الجديدة.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
10:36 AM

"السرحاني" نقيبًا بمديرية السجون بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يتلقّى النقيب عبدالهادي السرحاني، أحد منسوبي سجون منطقة مكة، التهاني والتبريكات، بعد صدور قرار ترقيته لرتبة نقيب.

وقلّد مدير سجن منطقة مكة المكلف العميد الدكتور إبراهيم الغامدي، النقيب "السرحاني" رتبته الجديدة.

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