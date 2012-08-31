كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافية
إجمالي المرضى بالفيروس وصل إلى 174.796
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.
وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
إندونيسيا
فيروس كورونا الجديد
كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-31
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.
وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:51 PM
كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافية
إجمالي المرضى بالفيروس وصل إلى 174.796
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.
وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".