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"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافية

إجمالي المرضى بالفيروس وصل إلى 174.796

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.

وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافية
سبق

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.

وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:51 PM

كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافية

إجمالي المرضى بالفيروس وصل إلى 174.796

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.

وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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