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وصول أول رحلة جوية لمطار الريان اليمني بعد توقف 5 سنوات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليمني، اليوم، عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بساحل حضرموت، جنوبي شرق البلاد، بعد توقف خمس سنوات، فيما وصلت السبت الماضي، إلى مطار الريان، أول رحلة بموافقة رسمية من هيئة الطيران المدني بعد توقف دام خمسة أعوام.

وأبلغت الهيئة في تعميم، الشركات الجوية العاملة والمنظمات الإنسانية الدولية، باستكمال مطار الريان استعداداته لاستقبال وتسيير الرحلات الجوية.

وأوضحت الهيئة أن المطار سيعمل كمرحلة أولى من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون تحديد عدد الرحلات المزمع تسييرها.

وأغلق مطار الريان منذ العام 2015م بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، وتواصل إغلاقه بعد تحريرها من قِبل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عام 2016م.

الهيئة العامة للطيران المدني اليمني مطار الريان اليمن حضرموت

الرئيسية/ أخبار العالم

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وصول أول رحلة جوية لمطار الريان اليمني بعد توقف 5 سنوات
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليمني، اليوم، عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بساحل حضرموت، جنوبي شرق البلاد، بعد توقف خمس سنوات، فيما وصلت السبت الماضي، إلى مطار الريان، أول رحلة بموافقة رسمية من هيئة الطيران المدني بعد توقف دام خمسة أعوام.

وأبلغت الهيئة في تعميم، الشركات الجوية العاملة والمنظمات الإنسانية الدولية، باستكمال مطار الريان استعداداته لاستقبال وتسيير الرحلات الجوية.

وأوضحت الهيئة أن المطار سيعمل كمرحلة أولى من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون تحديد عدد الرحلات المزمع تسييرها.

وأغلق مطار الريان منذ العام 2015م بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، وتواصل إغلاقه بعد تحريرها من قِبل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عام 2016م.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:18 PM

وصول أول رحلة جوية لمطار الريان اليمني بعد توقف 5 سنوات

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فهد كاملي - الرياض
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1,750

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليمني، اليوم، عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بساحل حضرموت، جنوبي شرق البلاد، بعد توقف خمس سنوات، فيما وصلت السبت الماضي، إلى مطار الريان، أول رحلة بموافقة رسمية من هيئة الطيران المدني بعد توقف دام خمسة أعوام.

وأبلغت الهيئة في تعميم، الشركات الجوية العاملة والمنظمات الإنسانية الدولية، باستكمال مطار الريان استعداداته لاستقبال وتسيير الرحلات الجوية.

وأوضحت الهيئة أن المطار سيعمل كمرحلة أولى من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون تحديد عدد الرحلات المزمع تسييرها.

وأغلق مطار الريان منذ العام 2015م بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، وتواصل إغلاقه بعد تحريرها من قِبل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عام 2016م.

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