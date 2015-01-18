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"الحجرف" يلتقي "هانس" ويدعو المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي

أكد أن الميليشيات الإرهابية تعرقل الجهود الأممية الهادفة لحل الأزمة اليمنية

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعوته للمجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي المعرقل لجميع الجهود الأممية الهادفة لحل الأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبيرغ، اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وأكد الأمين العام دعم مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي والجهود الأممية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، داعياً المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث.

كما عبر عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي أمس، اللذين يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، ويتطلب ذلك محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

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"الحجرف" يلتقي "هانس" ويدعو المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي
سبق

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعوته للمجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي المعرقل لجميع الجهود الأممية الهادفة لحل الأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبيرغ، اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وأكد الأمين العام دعم مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي والجهود الأممية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، داعياً المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث.

كما عبر عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي أمس، اللذين يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، ويتطلب ذلك محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
03:08 PM

"الحجرف" يلتقي "هانس" ويدعو المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي

أكد أن الميليشيات الإرهابية تعرقل الجهود الأممية الهادفة لحل الأزمة اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعوته للمجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي المعرقل لجميع الجهود الأممية الهادفة لحل الأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبيرغ، اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وأكد الأمين العام دعم مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي والجهود الأممية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، داعياً المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث.

كما عبر عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي أمس، اللذين يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، ويتطلب ذلك محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

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