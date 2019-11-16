"تقنية بنات" الأفلاج تنفذ حزمة برامج

تزامنًا مع اليوم العالمي للجودة

نفذت كلية التقنية "بنات" في الأفلاج، حزمة برامج، لنشر ثقافة الجودة بأسلوب ممنهج.

وقالت منسقة الجودة بكلية التقنية، المدربة نجود السالمي، نفذت الكلية عددًا من البرامج، تزامنًا مع اليوم العالمي للجودة، لتحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية.

كما تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز بتطبيقٍ عملي يضمن جودة الأداء ويساعد على تحقيق الرؤية والريادة.