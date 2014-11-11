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"وطن أسهل" تطبيق لرصد الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية

مبادرة أطلقها فريق سقيا العطاء التطوعي

أطلق فريق سقيا العطاء التطوعي مشروع "وطن أسهل"، وذلك ضمن مسابقة المبادرات التطوعية التي يقيمها القسم النسائي "هاجر" بمشروع تعظيم البلد الحرام "روح التطوع لموسمه الثاني"، التي ترشح لها فريق سقيا العطاء التطوعي.

ويهتم مشروع "وطن أسهل" برصد الأماكن العامة المهيَّأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالسعودية، بمشاركة أكثر من ٥٠ عضوًا من فريق سقيا العطاء التطوعي لرصد الأماكن المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد مشروع "وطن أسهل" الأول من نوعه بالسعودية، ويهتم برصد المنشآت والأماكن العامة المهيَّأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ ليسهل عملية الوصول إليها دون عناء عن طريق تطبيق يتيح لمستخدميه سهولة معرفة الأماكن التي تكون مهيَّأة.

وانطلق المشروع خلال أيام في منطقة مكة المكرمة كمرحلة أولى، وتم خلال أيام قليلة رصد أكثر من ٣٠ منشأة مهيَّأة بمرافقها وخدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كالفنادق وبعض من المستشفيات الخاصة ومراكز التسوُّق والبنوك، إضافة إلى توفير بعض الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد سارعت بعض المنشآت لتجهيز مرافقها، وتطوير خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ ليتم ربطها بتطبيق "وطن أسهل"؛ وهو ما سيتيح لمشروع "وطن أسهل" فتح باب التنافسية بين المنشآت المهيَّأة عن طريق تسجيل نفسها بالتطبيق، والمنشآت غير المهيَّأة لتطوير وتصحيح خدماتها ومرافقها.‫

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"وطن أسهل" تطبيق لرصد الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية
سبق

أطلق فريق سقيا العطاء التطوعي مشروع "وطن أسهل"، وذلك ضمن مسابقة المبادرات التطوعية التي يقيمها القسم النسائي "هاجر" بمشروع تعظيم البلد الحرام "روح التطوع لموسمه الثاني"، التي ترشح لها فريق سقيا العطاء التطوعي.

ويهتم مشروع "وطن أسهل" برصد الأماكن العامة المهيَّأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالسعودية، بمشاركة أكثر من ٥٠ عضوًا من فريق سقيا العطاء التطوعي لرصد الأماكن المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد مشروع "وطن أسهل" الأول من نوعه بالسعودية، ويهتم برصد المنشآت والأماكن العامة المهيَّأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ ليسهل عملية الوصول إليها دون عناء عن طريق تطبيق يتيح لمستخدميه سهولة معرفة الأماكن التي تكون مهيَّأة.

وانطلق المشروع خلال أيام في منطقة مكة المكرمة كمرحلة أولى، وتم خلال أيام قليلة رصد أكثر من ٣٠ منشأة مهيَّأة بمرافقها وخدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كالفنادق وبعض من المستشفيات الخاصة ومراكز التسوُّق والبنوك، إضافة إلى توفير بعض الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد سارعت بعض المنشآت لتجهيز مرافقها، وتطوير خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ ليتم ربطها بتطبيق "وطن أسهل"؛ وهو ما سيتيح لمشروع "وطن أسهل" فتح باب التنافسية بين المنشآت المهيَّأة عن طريق تسجيل نفسها بالتطبيق، والمنشآت غير المهيَّأة لتطوير وتصحيح خدماتها ومرافقها.‫

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
10:31 PM

"وطن أسهل" تطبيق لرصد الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية

مبادرة أطلقها فريق سقيا العطاء التطوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلق فريق سقيا العطاء التطوعي مشروع "وطن أسهل"، وذلك ضمن مسابقة المبادرات التطوعية التي يقيمها القسم النسائي "هاجر" بمشروع تعظيم البلد الحرام "روح التطوع لموسمه الثاني"، التي ترشح لها فريق سقيا العطاء التطوعي.

ويهتم مشروع "وطن أسهل" برصد الأماكن العامة المهيَّأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالسعودية، بمشاركة أكثر من ٥٠ عضوًا من فريق سقيا العطاء التطوعي لرصد الأماكن المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد مشروع "وطن أسهل" الأول من نوعه بالسعودية، ويهتم برصد المنشآت والأماكن العامة المهيَّأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ ليسهل عملية الوصول إليها دون عناء عن طريق تطبيق يتيح لمستخدميه سهولة معرفة الأماكن التي تكون مهيَّأة.

وانطلق المشروع خلال أيام في منطقة مكة المكرمة كمرحلة أولى، وتم خلال أيام قليلة رصد أكثر من ٣٠ منشأة مهيَّأة بمرافقها وخدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كالفنادق وبعض من المستشفيات الخاصة ومراكز التسوُّق والبنوك، إضافة إلى توفير بعض الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد سارعت بعض المنشآت لتجهيز مرافقها، وتطوير خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ ليتم ربطها بتطبيق "وطن أسهل"؛ وهو ما سيتيح لمشروع "وطن أسهل" فتح باب التنافسية بين المنشآت المهيَّأة عن طريق تسجيل نفسها بالتطبيق، والمنشآت غير المهيَّأة لتطوير وتصحيح خدماتها ومرافقها.‫

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