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"كورونا" والتجارة العالمية.. تراجع في 2020 وانتعاش بـ2021

ضبابية غير مسبوقة تكتنف التأثير الاقتصادي لأزمة الوباء

توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام؛ بسبب جائحة مرض كوفيد-19 قبل أن تسجل التجارة انتعاشاً محتملاً في 2021.

وأوضحت المنظمة التي مقرها جنيف أنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشاً يتراوح بين 21 و24 بالمائة، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الفعل على صعيد السياسات، وفقاً لـ"رويترز".

ووضعت منظمة التجارة نطاقاً واسعاً للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32 بالمائة، مبينةً أنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

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"كورونا" والتجارة العالمية.. تراجع في 2020 وانتعاش بـ2021
سبق

توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام؛ بسبب جائحة مرض كوفيد-19 قبل أن تسجل التجارة انتعاشاً محتملاً في 2021.

وأوضحت المنظمة التي مقرها جنيف أنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشاً يتراوح بين 21 و24 بالمائة، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الفعل على صعيد السياسات، وفقاً لـ"رويترز".

ووضعت منظمة التجارة نطاقاً واسعاً للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32 بالمائة، مبينةً أنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
06:40 PM

"كورونا" والتجارة العالمية.. تراجع في 2020 وانتعاش بـ2021

ضبابية غير مسبوقة تكتنف التأثير الاقتصادي لأزمة الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام؛ بسبب جائحة مرض كوفيد-19 قبل أن تسجل التجارة انتعاشاً محتملاً في 2021.

وأوضحت المنظمة التي مقرها جنيف أنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشاً يتراوح بين 21 و24 بالمائة، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الفعل على صعيد السياسات، وفقاً لـ"رويترز".

ووضعت منظمة التجارة نطاقاً واسعاً للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32 بالمائة، مبينةً أنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

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