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"الصيادلة" يطالبون بتحسين مستواهم.. و"الصحة": خصصنا رقم بلاغات لكم

أكدوا عدم قدرتهم على التقديم للوظائف المطروحة بسبب تخصيصها للخريجين

تذمر الصيادلة في المستشفيات الحكومية "أصحاب المؤهلات الزائدة" والذين سبق أن تقدموا بعدة مطالبات لوزارة الصحة لتحسين وضعهم الوظيفي منذ أكثر من خمس سنوات، من عدم تحسين مستواهم حتى الآن.
وقال الصيادلة لـ"سبق"، إنهم يطالبون فقط بمساواتهم بزملائهم السابقين الذين تم تحسينهم برقم خطاب ١٣١٣٠٠٣ بتاريخ ١٤٣٩/٧/٩هـ أصحاب التخصصات التالية" تمريض، مختبر، معلوماتية صحية، أشعة، علم نفس، وبائيات، صحة عامة" والذين تم تحسين وضعهم الوظيفي وهم أصحاب المؤهلات الزائدة.
وأضافوا: وزارة الصحة طرحت وظائف صحية من ضمن تخصصات صيدلة على الباب أول "خدمة مدنية "تشغيل ذاتي" بتاريخ 30-06-1442هـ ولم نستطع التقديم عليها لتخصيصها فقط للخريجين ولم يسمح للصيادلة على رأس العمل بالتقديم عليها لتحسين مستوياتهم.
وأشاروا إلى أنه تمت معالجة دفعة الأسنان "مؤهل زائد" برقم معاملة ٢٢٤٦٦٩٦- ١٤٤٢ بتاريخ 25/12/1442هـ،إلا أنه لم يتم النظر في طلبهم حتى الآن.
وأردفوا أنه تم التقديم على وزارة الصحة معاملة رقم 1443-345712 ولم يتم الرد حتى الآن.
وفي ردٍ للإدارة العامة للتواصل والعلاقات في وزارة الصحة، على استفسار "سبق"، أشارت إلى أن "الصحة" خصصت مركزًا لبلاغات وخدمات للموظفين لمنسوبيها، على الرقم 920009080؛ لتلقي شكاوى الموظفين وملاحظاتهم سواء ما يخص تأخير خدمات أو وجود مطالبات ونحو ذلك، ويتم من خلال المركز التعامل مع كافة البلاغات بعناية ومهنية .

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"الصيادلة" يطالبون بتحسين مستواهم.. و"الصحة": خصصنا رقم بلاغات لكم
سبق

تذمر الصيادلة في المستشفيات الحكومية "أصحاب المؤهلات الزائدة" والذين سبق أن تقدموا بعدة مطالبات لوزارة الصحة لتحسين وضعهم الوظيفي منذ أكثر من خمس سنوات، من عدم تحسين مستواهم حتى الآن.
وقال الصيادلة لـ"سبق"، إنهم يطالبون فقط بمساواتهم بزملائهم السابقين الذين تم تحسينهم برقم خطاب ١٣١٣٠٠٣ بتاريخ ١٤٣٩/٧/٩هـ أصحاب التخصصات التالية" تمريض، مختبر، معلوماتية صحية، أشعة، علم نفس، وبائيات، صحة عامة" والذين تم تحسين وضعهم الوظيفي وهم أصحاب المؤهلات الزائدة.
وأضافوا: وزارة الصحة طرحت وظائف صحية من ضمن تخصصات صيدلة على الباب أول "خدمة مدنية "تشغيل ذاتي" بتاريخ 30-06-1442هـ ولم نستطع التقديم عليها لتخصيصها فقط للخريجين ولم يسمح للصيادلة على رأس العمل بالتقديم عليها لتحسين مستوياتهم.
وأشاروا إلى أنه تمت معالجة دفعة الأسنان "مؤهل زائد" برقم معاملة ٢٢٤٦٦٩٦- ١٤٤٢ بتاريخ 25/12/1442هـ،إلا أنه لم يتم النظر في طلبهم حتى الآن.
وأردفوا أنه تم التقديم على وزارة الصحة معاملة رقم 1443-345712 ولم يتم الرد حتى الآن.
وفي ردٍ للإدارة العامة للتواصل والعلاقات في وزارة الصحة، على استفسار "سبق"، أشارت إلى أن "الصحة" خصصت مركزًا لبلاغات وخدمات للموظفين لمنسوبيها، على الرقم 920009080؛ لتلقي شكاوى الموظفين وملاحظاتهم سواء ما يخص تأخير خدمات أو وجود مطالبات ونحو ذلك، ويتم من خلال المركز التعامل مع كافة البلاغات بعناية ومهنية .

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
05:18 PM

"الصيادلة" يطالبون بتحسين مستواهم.. و"الصحة": خصصنا رقم بلاغات لكم

أكدوا عدم قدرتهم على التقديم للوظائف المطروحة بسبب تخصيصها للخريجين

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خالد السليمي - حائل
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2,281

تذمر الصيادلة في المستشفيات الحكومية "أصحاب المؤهلات الزائدة" والذين سبق أن تقدموا بعدة مطالبات لوزارة الصحة لتحسين وضعهم الوظيفي منذ أكثر من خمس سنوات، من عدم تحسين مستواهم حتى الآن.
وقال الصيادلة لـ"سبق"، إنهم يطالبون فقط بمساواتهم بزملائهم السابقين الذين تم تحسينهم برقم خطاب ١٣١٣٠٠٣ بتاريخ ١٤٣٩/٧/٩هـ أصحاب التخصصات التالية" تمريض، مختبر، معلوماتية صحية، أشعة، علم نفس، وبائيات، صحة عامة" والذين تم تحسين وضعهم الوظيفي وهم أصحاب المؤهلات الزائدة.
وأضافوا: وزارة الصحة طرحت وظائف صحية من ضمن تخصصات صيدلة على الباب أول "خدمة مدنية "تشغيل ذاتي" بتاريخ 30-06-1442هـ ولم نستطع التقديم عليها لتخصيصها فقط للخريجين ولم يسمح للصيادلة على رأس العمل بالتقديم عليها لتحسين مستوياتهم.
وأشاروا إلى أنه تمت معالجة دفعة الأسنان "مؤهل زائد" برقم معاملة ٢٢٤٦٦٩٦- ١٤٤٢ بتاريخ 25/12/1442هـ،إلا أنه لم يتم النظر في طلبهم حتى الآن.
وأردفوا أنه تم التقديم على وزارة الصحة معاملة رقم 1443-345712 ولم يتم الرد حتى الآن.
وفي ردٍ للإدارة العامة للتواصل والعلاقات في وزارة الصحة، على استفسار "سبق"، أشارت إلى أن "الصحة" خصصت مركزًا لبلاغات وخدمات للموظفين لمنسوبيها، على الرقم 920009080؛ لتلقي شكاوى الموظفين وملاحظاتهم سواء ما يخص تأخير خدمات أو وجود مطالبات ونحو ذلك، ويتم من خلال المركز التعامل مع كافة البلاغات بعناية ومهنية .

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