"سبق" في قلب منى.. ترصد بشائر الحجيج استعدادًا للمبيت.. شاهد الصور

وثّقت مظاهر انسيابية الحركة وسلاستها وسط منظومة متكاملة من الخدمات

تصوير أيمن مصيخ: توافد حجاج بيت الله الحرام، مغرب اليوم، إلى مشعر منى استعدادًا للمبيت فيها قبل يوم عرفة، ورصدت "سبق" في لقطات تظهر انسيابية الحركة وسلاسة تنقلهم في مشعر منى؛ حيث بدأ الحجاج اليوم استباقًا لليلة المبيت؛ وهي ليلة التروية التي تقول عنها المصادر الدينية: إن المبيت فيها في الثامن من ذي الحجة يعتبر تأسِّيًا بسنة النبي المصطفى.



وأبدى عدد من الحجاج في حديثهم لـ"سبق" أن تعجُّلهم في الانتقال إلى منى هذه الليلة ليتجنبوا الزحام وتعاونًا مع الجهات التنظيمية؛ وليساهموا في عمليات تنظيم السير من مكة إلى مشعر منى، وكذلك حتى يأخذوا قسطًا من الراحة قبل يوم عرفة.



يشار إلى أن المبيت في منى في الثامن من ذي الحجة، سنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحجاج متمتّعين أو قارنين أو مفردين وفقًا للمصادر الدينية، وتحشد القوات المرابطة اليوم استعداداتها لاستقبال الحجاج في منى، وترتيب عمليات دخولهم وخروجهم من وإلى منى.