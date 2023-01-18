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الكتب على الطاولة .. 24 ساعة تفصل 32 ألف طالب بالمخواة عن الدراسة

450 مدرسة استعدت لاستقبالهم واستعدادات مكثّفة وحملة توعوية تنطلق

تستقبل 450 مدرسة في "تعليم المخواة"، صباح غد الأحد، أكثر من 32 ألف طالب وطالبة؛ وسط استعدادات مكثّفة لاستقبالهم من قِبل القيادات المدرسية والتعليمية.

وشرعت المدارس منذ وقت مبكر في تهيئة مرافقها المختلفة بإجراء أعمال الصيانة وأعمال التنظيف بعد اكتمال وصول الكتب الدراسية من أجل الانطلاقة الجادة للفصل الثاني.

وأوضح مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق؛ أن الإدارة أعلنت خطتها الإجرائية لمتابعة الانضباط المدرسي من خلال زيارات الدعم لأكثر من 200 مشرف ومشرفة للمدارس بعد وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس؛ حيث سيجد الطلاب والطالبات كتبهم الدراسية على طاولاتهم، موجّهاً شكره لتفاعل القيادات المدرسية ومنسوبي المدارس وجهودهم في الإعداد الجيد للبداية الجادة.

وأضاف: "تنطلق فعاليات الحملة الإعلامية التوعوية للعودة تحت هاشتاق #لمدارسنا_نعود_بشغف للتأكيد على الدور التوعوي وحث الطلاب والأسر على الانضباط المدرسي وبيان أثره في رفع نواتج التعلم وزيادة التحصيل الدراسي".

تعليم المخواة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الكتب على الطاولة .. 24 ساعة تفصل 32 ألف طالب بالمخواة عن الدراسة
سبق

تستقبل 450 مدرسة في "تعليم المخواة"، صباح غد الأحد، أكثر من 32 ألف طالب وطالبة؛ وسط استعدادات مكثّفة لاستقبالهم من قِبل القيادات المدرسية والتعليمية.

وشرعت المدارس منذ وقت مبكر في تهيئة مرافقها المختلفة بإجراء أعمال الصيانة وأعمال التنظيف بعد اكتمال وصول الكتب الدراسية من أجل الانطلاقة الجادة للفصل الثاني.

وأوضح مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق؛ أن الإدارة أعلنت خطتها الإجرائية لمتابعة الانضباط المدرسي من خلال زيارات الدعم لأكثر من 200 مشرف ومشرفة للمدارس بعد وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس؛ حيث سيجد الطلاب والطالبات كتبهم الدراسية على طاولاتهم، موجّهاً شكره لتفاعل القيادات المدرسية ومنسوبي المدارس وجهودهم في الإعداد الجيد للبداية الجادة.

وأضاف: "تنطلق فعاليات الحملة الإعلامية التوعوية للعودة تحت هاشتاق #لمدارسنا_نعود_بشغف للتأكيد على الدور التوعوي وحث الطلاب والأسر على الانضباط المدرسي وبيان أثره في رفع نواتج التعلم وزيادة التحصيل الدراسي".

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
01:30 PM

الكتب على الطاولة .. 24 ساعة تفصل 32 ألف طالب بالمخواة عن الدراسة

450 مدرسة استعدت لاستقبالهم واستعدادات مكثّفة وحملة توعوية تنطلق

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
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تستقبل 450 مدرسة في "تعليم المخواة"، صباح غد الأحد، أكثر من 32 ألف طالب وطالبة؛ وسط استعدادات مكثّفة لاستقبالهم من قِبل القيادات المدرسية والتعليمية.

وشرعت المدارس منذ وقت مبكر في تهيئة مرافقها المختلفة بإجراء أعمال الصيانة وأعمال التنظيف بعد اكتمال وصول الكتب الدراسية من أجل الانطلاقة الجادة للفصل الثاني.

وأوضح مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق؛ أن الإدارة أعلنت خطتها الإجرائية لمتابعة الانضباط المدرسي من خلال زيارات الدعم لأكثر من 200 مشرف ومشرفة للمدارس بعد وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس؛ حيث سيجد الطلاب والطالبات كتبهم الدراسية على طاولاتهم، موجّهاً شكره لتفاعل القيادات المدرسية ومنسوبي المدارس وجهودهم في الإعداد الجيد للبداية الجادة.

وأضاف: "تنطلق فعاليات الحملة الإعلامية التوعوية للعودة تحت هاشتاق #لمدارسنا_نعود_بشغف للتأكيد على الدور التوعوي وحث الطلاب والأسر على الانضباط المدرسي وبيان أثره في رفع نواتج التعلم وزيادة التحصيل الدراسي".

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