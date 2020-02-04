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"وزير العدل": قرار "إلغاء إيقاف الخدمات" لا يشمل مخالفات المرور لأنها حقوق جزائية

"الصمعاني": محاكم التنفيذ تختص بالحقوق المدنية والتجارية دون الجزائية

أكّد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ أن المخالفات المرورية لا يشملها قرار "إلغاء إيقاف الخدمات" الذي صدر أخيراً؛ لأنها تخضع لأنظمة جزائية ولا علاقة لها بمحاكم التنفيذ التي تختص بالحقوق المدنية والتجارية.

وقال الصمعاني؛ خلال مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، رداً على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر؛ حول إمكانية شمول قرار "إلغاء إيقاف الخدمات" المخالفات المرورية: "المرور مختلف ونحن نتكلم عن الشق المالي وليس الجزائي، والمخالفات تتبع الشق الجزائي وبالتالي فهي خارج القرار".

وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني المخالفات المرورية إلغاء إيقاف الخدمات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير العدل": قرار "إلغاء إيقاف الخدمات" لا يشمل مخالفات المرور لأنها حقوق جزائية
سبق

أكّد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ أن المخالفات المرورية لا يشملها قرار "إلغاء إيقاف الخدمات" الذي صدر أخيراً؛ لأنها تخضع لأنظمة جزائية ولا علاقة لها بمحاكم التنفيذ التي تختص بالحقوق المدنية والتجارية.

وقال الصمعاني؛ خلال مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، رداً على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر؛ حول إمكانية شمول قرار "إلغاء إيقاف الخدمات" المخالفات المرورية: "المرور مختلف ونحن نتكلم عن الشق المالي وليس الجزائي، والمخالفات تتبع الشق الجزائي وبالتالي فهي خارج القرار".

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:12 PM

"وزير العدل": قرار "إلغاء إيقاف الخدمات" لا يشمل مخالفات المرور لأنها حقوق جزائية

"الصمعاني": محاكم التنفيذ تختص بالحقوق المدنية والتجارية دون الجزائية

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فلاح الجوفان - الرياض
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4,533

أكّد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ أن المخالفات المرورية لا يشملها قرار "إلغاء إيقاف الخدمات" الذي صدر أخيراً؛ لأنها تخضع لأنظمة جزائية ولا علاقة لها بمحاكم التنفيذ التي تختص بالحقوق المدنية والتجارية.

وقال الصمعاني؛ خلال مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، رداً على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر؛ حول إمكانية شمول قرار "إلغاء إيقاف الخدمات" المخالفات المرورية: "المرور مختلف ونحن نتكلم عن الشق المالي وليس الجزائي، والمخالفات تتبع الشق الجزائي وبالتالي فهي خارج القرار".

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