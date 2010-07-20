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"الشؤون الإسلامية" تقدم خدمات تقنية لضيوف الرحمن في حج هذا العام

للتسهيل عليهم وتحقيقًا لرسالتها السامية في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خلال حج هذا العام 1442هـ، عدة مشاريع تقنية لخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث شملت إطلاق خدمة "روبوت الفتوى الآلي" التي وفّرتها في مساجد المشاعر المقدسة، ومقار الحملات؛ تحقيقًا لرسالتها السامية في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وبيّنت الوزارة -في تقرير لها- أنه جرى هذا العام تدشين الإصدار الأول من تطبيق "التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة" باللغتين العربية والإنجليزية؛ حيث يقدم للحاج تجربة افتراضية فريدة للتعليم على مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع ثلاثي الأبعاد، كما أطلقت المكتبة الإلكترونية الإسلامية على الشبكة الداخلية في المشاعر المقدسة، التي تسمح للحاج بإمكانية تصفح وتحميل أكثر من 120 كتابًا متوفرة في 45 لغة عالمية، بالإضافة إلى مكتبة متكاملة من الصوتيات وتحتوي على أكثر من 200 مادة صوتية، تتضمن أبوابًا متعددة من الدعوة والتوجيهات الإسلامية، والكثير من الفتوى التي تلامس حاجة المسلم اليومية.

كما شغَل الهاتف المجاني (8002451000)، ودمجت خدمتا توعية الحجاج والمعتمرين ونظام الرد الآلي ليشمل ذلك استقبال 300 اتصال في الوقت نفسه، ودعم عمل 100 داعية، و27 مترجمًا في وقت واحد، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الدعاة والمترجمين من أي فرع من فروع الوزارة بمناطق المملكة من خلال الشبكة الموسعة، وإمكانية استخدام الهواتف الشبكية والأجهزة المكتبية والجوالات في الرد على المكالمات.

وأبانت الوزارة -في ختام التقرير- أن المشروعات التقنية التي تنفذها وتطورها كل عام شملت إطلاق الإصدار الثاني لهذا العام من مشروع تطبيق لوحة المفاتيح الإلكترونية "الاستشهاد الصحيح" لتعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها، من خلال قواعد بيانات موثقة؛ يستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والأجهزة الشخصية للمسلمين في العالم، كما بث أكثر من مليون رسالة نصية "SMS" إلى حجاج بيت الله الحرام؛ لتوعيتهم بمناسك الحج وما تقدمه لهم الوزارة من خدمات متنوعة لتسهيل حجهم وتحقيق رسالتها السامية.

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"الشؤون الإسلامية" تقدم خدمات تقنية لضيوف الرحمن في حج هذا العام
سبق

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خلال حج هذا العام 1442هـ، عدة مشاريع تقنية لخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث شملت إطلاق خدمة "روبوت الفتوى الآلي" التي وفّرتها في مساجد المشاعر المقدسة، ومقار الحملات؛ تحقيقًا لرسالتها السامية في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وبيّنت الوزارة -في تقرير لها- أنه جرى هذا العام تدشين الإصدار الأول من تطبيق "التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة" باللغتين العربية والإنجليزية؛ حيث يقدم للحاج تجربة افتراضية فريدة للتعليم على مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع ثلاثي الأبعاد، كما أطلقت المكتبة الإلكترونية الإسلامية على الشبكة الداخلية في المشاعر المقدسة، التي تسمح للحاج بإمكانية تصفح وتحميل أكثر من 120 كتابًا متوفرة في 45 لغة عالمية، بالإضافة إلى مكتبة متكاملة من الصوتيات وتحتوي على أكثر من 200 مادة صوتية، تتضمن أبوابًا متعددة من الدعوة والتوجيهات الإسلامية، والكثير من الفتوى التي تلامس حاجة المسلم اليومية.

كما شغَل الهاتف المجاني (8002451000)، ودمجت خدمتا توعية الحجاج والمعتمرين ونظام الرد الآلي ليشمل ذلك استقبال 300 اتصال في الوقت نفسه، ودعم عمل 100 داعية، و27 مترجمًا في وقت واحد، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الدعاة والمترجمين من أي فرع من فروع الوزارة بمناطق المملكة من خلال الشبكة الموسعة، وإمكانية استخدام الهواتف الشبكية والأجهزة المكتبية والجوالات في الرد على المكالمات.

وأبانت الوزارة -في ختام التقرير- أن المشروعات التقنية التي تنفذها وتطورها كل عام شملت إطلاق الإصدار الثاني لهذا العام من مشروع تطبيق لوحة المفاتيح الإلكترونية "الاستشهاد الصحيح" لتعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها، من خلال قواعد بيانات موثقة؛ يستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والأجهزة الشخصية للمسلمين في العالم، كما بث أكثر من مليون رسالة نصية "SMS" إلى حجاج بيت الله الحرام؛ لتوعيتهم بمناسك الحج وما تقدمه لهم الوزارة من خدمات متنوعة لتسهيل حجهم وتحقيق رسالتها السامية.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
10:53 AM

"الشؤون الإسلامية" تقدم خدمات تقنية لضيوف الرحمن في حج هذا العام

للتسهيل عليهم وتحقيقًا لرسالتها السامية في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خلال حج هذا العام 1442هـ، عدة مشاريع تقنية لخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث شملت إطلاق خدمة "روبوت الفتوى الآلي" التي وفّرتها في مساجد المشاعر المقدسة، ومقار الحملات؛ تحقيقًا لرسالتها السامية في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وبيّنت الوزارة -في تقرير لها- أنه جرى هذا العام تدشين الإصدار الأول من تطبيق "التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة" باللغتين العربية والإنجليزية؛ حيث يقدم للحاج تجربة افتراضية فريدة للتعليم على مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع ثلاثي الأبعاد، كما أطلقت المكتبة الإلكترونية الإسلامية على الشبكة الداخلية في المشاعر المقدسة، التي تسمح للحاج بإمكانية تصفح وتحميل أكثر من 120 كتابًا متوفرة في 45 لغة عالمية، بالإضافة إلى مكتبة متكاملة من الصوتيات وتحتوي على أكثر من 200 مادة صوتية، تتضمن أبوابًا متعددة من الدعوة والتوجيهات الإسلامية، والكثير من الفتوى التي تلامس حاجة المسلم اليومية.

كما شغَل الهاتف المجاني (8002451000)، ودمجت خدمتا توعية الحجاج والمعتمرين ونظام الرد الآلي ليشمل ذلك استقبال 300 اتصال في الوقت نفسه، ودعم عمل 100 داعية، و27 مترجمًا في وقت واحد، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الدعاة والمترجمين من أي فرع من فروع الوزارة بمناطق المملكة من خلال الشبكة الموسعة، وإمكانية استخدام الهواتف الشبكية والأجهزة المكتبية والجوالات في الرد على المكالمات.

وأبانت الوزارة -في ختام التقرير- أن المشروعات التقنية التي تنفذها وتطورها كل عام شملت إطلاق الإصدار الثاني لهذا العام من مشروع تطبيق لوحة المفاتيح الإلكترونية "الاستشهاد الصحيح" لتعظيم نصوص الكتاب والسنة بضبط كتابتها، من خلال قواعد بيانات موثقة؛ يستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية والأجهزة الشخصية للمسلمين في العالم، كما بث أكثر من مليون رسالة نصية "SMS" إلى حجاج بيت الله الحرام؛ لتوعيتهم بمناسك الحج وما تقدمه لهم الوزارة من خدمات متنوعة لتسهيل حجهم وتحقيق رسالتها السامية.

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