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بعد سنوات مطالبة.. افتتاح مركز صحي العسيلة بمكة

يعدّ نقلة نوعية لأهالي المنطقة لتقديم الرعاية الصحية

افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس علي بحضور المديرين التنفيذيين في التجمّع الصحي؛ مركز صحي العسيلة، والذي يُعتبر نقلة نوعية لأهالي المنطقة في سبيل تقديم الرعاية الصحية المُتكاملة لهم.

واطلع الدكتور "دلشاد" على تعريف بالخدمات العلاجية التي يقدّمها المركز، والذي تم تجهيزه بكل الاحتياجات الضرورية لخدمة المُستفيدين من المركز؛ حيث يوفر المركز الخدمات العلاجية لرعاية مرضى الأمراض المزمنة والصيدلية وخدمات الضماد وعيادات طبية لاستقبال الحالات الاعتيادية.

ويأتي تدشين هذا المركز تلبيةً لاحتياجات أهالي الحي الذين عانوا سابقاً من عدم وجود مركز صحي لتغطية المنطقة يوفر لهم الخدمات الطبية، وبالتزامن مع رؤية وزارة الصحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتمكين المُستفيدين من الوصول لهذه الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال مراكز صحية تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية تحقق رضا المُستفيدين.

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بعد سنوات مطالبة.. افتتاح مركز صحي العسيلة بمكة
سبق

افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس علي بحضور المديرين التنفيذيين في التجمّع الصحي؛ مركز صحي العسيلة، والذي يُعتبر نقلة نوعية لأهالي المنطقة في سبيل تقديم الرعاية الصحية المُتكاملة لهم.

واطلع الدكتور "دلشاد" على تعريف بالخدمات العلاجية التي يقدّمها المركز، والذي تم تجهيزه بكل الاحتياجات الضرورية لخدمة المُستفيدين من المركز؛ حيث يوفر المركز الخدمات العلاجية لرعاية مرضى الأمراض المزمنة والصيدلية وخدمات الضماد وعيادات طبية لاستقبال الحالات الاعتيادية.

ويأتي تدشين هذا المركز تلبيةً لاحتياجات أهالي الحي الذين عانوا سابقاً من عدم وجود مركز صحي لتغطية المنطقة يوفر لهم الخدمات الطبية، وبالتزامن مع رؤية وزارة الصحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتمكين المُستفيدين من الوصول لهذه الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال مراكز صحية تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية تحقق رضا المُستفيدين.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
04:01 PM

بعد سنوات مطالبة.. افتتاح مركز صحي العسيلة بمكة

يعدّ نقلة نوعية لأهالي المنطقة لتقديم الرعاية الصحية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي عباس علي بحضور المديرين التنفيذيين في التجمّع الصحي؛ مركز صحي العسيلة، والذي يُعتبر نقلة نوعية لأهالي المنطقة في سبيل تقديم الرعاية الصحية المُتكاملة لهم.

واطلع الدكتور "دلشاد" على تعريف بالخدمات العلاجية التي يقدّمها المركز، والذي تم تجهيزه بكل الاحتياجات الضرورية لخدمة المُستفيدين من المركز؛ حيث يوفر المركز الخدمات العلاجية لرعاية مرضى الأمراض المزمنة والصيدلية وخدمات الضماد وعيادات طبية لاستقبال الحالات الاعتيادية.

ويأتي تدشين هذا المركز تلبيةً لاحتياجات أهالي الحي الذين عانوا سابقاً من عدم وجود مركز صحي لتغطية المنطقة يوفر لهم الخدمات الطبية، وبالتزامن مع رؤية وزارة الصحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتمكين المُستفيدين من الوصول لهذه الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال مراكز صحية تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية تحقق رضا المُستفيدين.

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