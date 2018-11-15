بيان النائب العام الأكثر تداول عالميًا.. شفافية وعدالة تقطع طريق التأطير

خأغلق الباب أمام جميع المنابر الإعلامية المأجورة ومرتزقتها لتسييس قضية

صعد هاشتاق بيان النائب العام إلى الأكثر تداول عالمياً على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، في تطور يكشف تأثير الشفافية والعدالة السعودية على التأطير الذي مارسته وسائل إعلام في القضية، والتي تنفذ حملة شرسة ضد المملكة مستغلةً حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله.

وشهد الهاشتاق تغريدات كثيرة منذ انطلاقه ظهر اليوم تزامناً مع المؤتمر الصحفي الذي كشف من خلاله وكيل النيابة العامة تفاصيل عن حادثة مقتل خاشقجي بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في حق المتهمين.

وتضمن الهاشتاق تغريدات تؤكد على الشفافية والعدالة التي تنتهجها السعودية، وتشيد بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لإغلاق القضية بشكل عادل يقطع مجال التأطير الذي انتهجته وسائل إعلام.

فمن جانبه يقول الصحفي السعودي سلمان الدوسري في تغريدة له: ‏بيان النائب العام ضرب عدة عصافير بحجر: ‏- أغلق قضية خاشقجي جنائياً وتحويلها للقضاء - أفشل محاولات تسييس القضية ‏- أكد أن المملكة عازمة فعلاً على تطبيق العدالة - السعودية امتلكت زمام المبادرة، الدول القائمة على العدالة لا تزعزعها رياح التهويل.

فيما قالت عضو مجلس الشورى الكاتبة كوثر الأربش في تغريدة لها ضمن الهاشتاق: الخلاصة: لا تخلو بلاد من جريمة، لا ندعي القداسة، ولسنا ملائكة. لكننا نحاكم المعتدي والجاني، ونقيم العدالة وانتهاء محاولة تجريم كل السعوديين بمن فيهم قادة البلاد، لعبة سياسية قذرة نعرف من خلفها.

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وجاء في تغريدة للإعلامي بقناة سكاي نيوز عربية "جمال الحربي": ‏القضاء السعودي قال كلمته بكل شفافية ووضوح ونزاهة.. وأغلق الباب أمام جميع المنابر الإعلامية المأجورة ومحاولات مرتزقتها المكشوفة لتدويل وتسييس قضية جمال خاشقجي بهدف الإساءة للسعودية وقادتها..!! غلطان يا معاند طويق.

يشار إلى أن النائب العام صرح اليوم بأنه تم توجيه التهم إلى أحد عشر، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين؛ للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.