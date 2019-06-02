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ضبط 3.2 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمناطق المملكة

إيقاع العقوبات الفورية بحق 470 ألف مخالف وإحالة 429 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 25 / 9 / 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مختلف مناطق المملكة؛ عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مختلف مناطق المملكة "3245652" مخالفًا؛ منهم "2530232" مخالفًا لنظام الإقامة، و(500454) مخالفاً لنظام العمل، و"214966" مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلُّلَ عبر الحدود إلى داخل المملكة "54496" شخصًا، "48%" منهم يمنيو الجنسية، و"49%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2391" شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم "3879" شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "1323" مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1284" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "39" سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "12440" وافدًا مخالفًا، منهم "10661" رجُلًا، و"1779" امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق "470569" مخالفاً، وإحالة "429813" مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "545074" مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "813655" مخالفًا.

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ضبط 3.2 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمناطق المملكة
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 25 / 9 / 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مختلف مناطق المملكة؛ عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مختلف مناطق المملكة "3245652" مخالفًا؛ منهم "2530232" مخالفًا لنظام الإقامة، و(500454) مخالفاً لنظام العمل، و"214966" مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلُّلَ عبر الحدود إلى داخل المملكة "54496" شخصًا، "48%" منهم يمنيو الجنسية، و"49%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2391" شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم "3879" شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "1323" مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1284" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "39" سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "12440" وافدًا مخالفًا، منهم "10661" رجُلًا، و"1779" امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق "470569" مخالفاً، وإحالة "429813" مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "545074" مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "813655" مخالفًا.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
06:26 PM

ضبط 3.2 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمناطق المملكة

إيقاع العقوبات الفورية بحق 470 ألف مخالف وإحالة 429 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 25 / 9 / 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مختلف مناطق المملكة؛ عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مختلف مناطق المملكة "3245652" مخالفًا؛ منهم "2530232" مخالفًا لنظام الإقامة، و(500454) مخالفاً لنظام العمل، و"214966" مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلُّلَ عبر الحدود إلى داخل المملكة "54496" شخصًا، "48%" منهم يمنيو الجنسية، و"49%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2391" شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم "3879" شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "1323" مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1284" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "39" سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "12440" وافدًا مخالفًا، منهم "10661" رجُلًا، و"1779" امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق "470569" مخالفاً، وإحالة "429813" مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "545074" مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "813655" مخالفًا.

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