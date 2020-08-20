وزير الحرس الوطني يوجّه بإطلاق "همّتك" للاستفادة من خبرات منسوبي وزارته

المبادرة تتيح الفرصة لهم للعمل والممارسة مع استشاريين وخبراء عالميين

وجّه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بإطلاق مبادرة "همّتك"، والتي تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات تضم عددًا من أسماء منسوبي الوزارة من ذوي الخبرات لإشراكهم، وإتاحة الفرصة لهم للعمل والممارسة مع استشاريين وخبراء من مختلف دول العالم.

ويأتي التوجيه بالاستفادة من خبرات منسوبي وزارة الحرس الوطني وتعزيز مساهماتهم لتكون ضمن إطار مؤسسي، للمساعدة في تنفيذ الكثير من المشروعات والمبادرات المستقبلية بالتعاون مع الخبرات الفنية والتقنية والإدارية المتراكمة داخل منظومة الوزارة.

وتتكون مبادرة "همّتك" من مسارين رئيسيين أولهما "ذوي الاختصاص"، ويهدف إلى الاستفادة من منسوبي وزارة الحرس الوطني والشؤون الصحية للاستنارة بخبراتهم كمستشارين ومتخصصين، غير متفرغين، في مسيرة مشروعات تطوير وزارة الحرس الوطني والتي تتقاطع مع خبراتهم ومهاراتهم.

ويهدف المسار الثاني "أعضاء فرق العمل" إلى إشراك منسوبي وزارة الحرس الوطني والشؤون الصحية كأعضاء في فرق عمل مشروعات برنامج التطوير بناءً على خبراتهم ومهاراتهم، وسيتم إلحاق الأعضاء للاستعانة بهم في مشروعات التطوير لفترات محددة ليتسنى لهم الحصول على تدريب على رأس العمل، لتطوير مهاراتهم في شتى المجالات.