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سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

عبّر خلاله عن خالص التعازي له ولشعب تشاد في وفاة والده إدريس ديبي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، عبَّر خلاله عن خالص التعازي له ولشعب تشاد في وفاة والده إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد.

كما أعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

من جهته، أعرب رئيس المجلس عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، عبَّر خلاله عن خالص التعازي له ولشعب تشاد في وفاة والده إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد.

كما أعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

من جهته، أعرب رئيس المجلس عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
01:42 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
04:31 AM

سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

عبّر خلاله عن خالص التعازي له ولشعب تشاد في وفاة والده إدريس ديبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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3,532

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، عبَّر خلاله عن خالص التعازي له ولشعب تشاد في وفاة والده إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد.

كما أعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

من جهته، أعرب رئيس المجلس عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

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