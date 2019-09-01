الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والمدينة والقصيم والسواحل

سماءٌ غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب وشمال غرب ووسط المملكة

توقعات حالة الطقس اليوم: نشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، المدينة المنوّرة، والقصيم، والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية.. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة, يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد حتى مرتفعات المدينة المنوّرة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.