النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب نجاح الحج.. "جهودكم تستحق الدعاء" تزيّن مداخل الرياض

الشكر للملك سلمان وولي عهده من ٦٥٠٠ حاج ينتمون لـ79 دولة

تَجمّلت مداخل وطرق العاصمة الرياض بعبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بعد نجاح موسم الحج لهذا العام، وتَمكّن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من احتضان ٦٥٠٠ حاج وحاجة لأول مرة، من ٧٩ دولة.

واستقبلت الوفود القادمة من المشاعر المقدسة، وتحديداً عند مداخل مدينة الرياض، وسماً قد دُشن بمنصة التواصل "تويتر"؛ تعنون بـ#جهودكم_تستحق_الدعاء.

جاء ذلك بعد تحقيق وزارة الشؤون الإسلامية نجاحاً بإشرافها على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، احتضن لأول مرة ٦٥٠٠ حاجاً وحاجة من ٧٩ دولة حول العالم، وقدِمت لهم الخدمات المتكاملة والرعاية الفائقة، تسهيلاً لأداء مناسك حجّهم، وتلبيةً لما أوصى به الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما قابله ضيوف الملك بالدعاء له بالأجر والمثوبة، وعبارات الدعاء والشكر والحمد لا تتوقف عن ألسنتهم تقديراً لما قام به من عمل جليل وعظيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عقب نجاح الحج.. "جهودكم تستحق الدعاء" تزيّن مداخل الرياض
سبق

تَجمّلت مداخل وطرق العاصمة الرياض بعبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بعد نجاح موسم الحج لهذا العام، وتَمكّن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من احتضان ٦٥٠٠ حاج وحاجة لأول مرة، من ٧٩ دولة.

واستقبلت الوفود القادمة من المشاعر المقدسة، وتحديداً عند مداخل مدينة الرياض، وسماً قد دُشن بمنصة التواصل "تويتر"؛ تعنون بـ#جهودكم_تستحق_الدعاء.

جاء ذلك بعد تحقيق وزارة الشؤون الإسلامية نجاحاً بإشرافها على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، احتضن لأول مرة ٦٥٠٠ حاجاً وحاجة من ٧٩ دولة حول العالم، وقدِمت لهم الخدمات المتكاملة والرعاية الفائقة، تسهيلاً لأداء مناسك حجّهم، وتلبيةً لما أوصى به الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما قابله ضيوف الملك بالدعاء له بالأجر والمثوبة، وعبارات الدعاء والشكر والحمد لا تتوقف عن ألسنتهم تقديراً لما قام به من عمل جليل وعظيم.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
03:49 PM

عقب نجاح الحج.. "جهودكم تستحق الدعاء" تزيّن مداخل الرياض

الشكر للملك سلمان وولي عهده من ٦٥٠٠ حاج ينتمون لـ79 دولة

A A A
عمر السبيعي - الرياض
4
5,408

تَجمّلت مداخل وطرق العاصمة الرياض بعبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بعد نجاح موسم الحج لهذا العام، وتَمكّن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من احتضان ٦٥٠٠ حاج وحاجة لأول مرة، من ٧٩ دولة.

واستقبلت الوفود القادمة من المشاعر المقدسة، وتحديداً عند مداخل مدينة الرياض، وسماً قد دُشن بمنصة التواصل "تويتر"؛ تعنون بـ#جهودكم_تستحق_الدعاء.

جاء ذلك بعد تحقيق وزارة الشؤون الإسلامية نجاحاً بإشرافها على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، احتضن لأول مرة ٦٥٠٠ حاجاً وحاجة من ٧٩ دولة حول العالم، وقدِمت لهم الخدمات المتكاملة والرعاية الفائقة، تسهيلاً لأداء مناسك حجّهم، وتلبيةً لما أوصى به الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما قابله ضيوف الملك بالدعاء له بالأجر والمثوبة، وعبارات الدعاء والشكر والحمد لا تتوقف عن ألسنتهم تقديراً لما قام به من عمل جليل وعظيم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,862
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,790
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,773
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,890

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة