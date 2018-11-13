تمديد تكليف "الحربي" مشرفًا على فرع تقنية الحائط

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتمديد تكليف المهندس نايف بن سعود الحربي؛ مشرفًا على فرع الكلية التقنية بمحافظة الحائط، ٢٥٠ كلم، جنوب حائل.

وأعرب المهندس "الحربي" عن جزيل شكره وتقديره للمحافظ، ونائبه، الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ على هذه الثقة الغالية.

كما قدم شكره لمدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل، المهندس مشعل التميمي، ولعميد الكلية التقنية بحائل، المهندس ضحوي الشمري، ولجميع قيادات الوحدات التدريبية والمساندة بالمنطقة على تعاونهم ودعمهم المستمر، سائلاً المولى العون والتوفيق على أداء هذه الأمانة.

وقدم شكره وتقديره لجميع زملائه في فرع الكلية التقنية بالحائط على جهودهم المتميزة في الفترات الماضية، متطلعًا منهم بذل المزيد من الجهد والعمل في الفترات المقبلة، مفتخرًا بالعمل معهم.