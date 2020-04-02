أغلقت أمانة منطقة عسير، منشأتين تجاريتين كبرَيَين؛ لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19". وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن إغلاق المنشأتين جاء بعد رصد العديد من المخالفات المتمثلة في عدم اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء كورونا المستجد؛ ومنها التطهير والتعقيم، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات. كما خالفت المنشأتان عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق، وتنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق. وقال إنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا في حقهما، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، وتم إغلاق المنشأتين احترازيًّا.

أمانة عسير تغلق منشأتين تجاريتين خالفتا إجراءات الوقاية من "كورونا" محمد طيران سبق 2020-04-02 أغلقت أمانة منطقة عسير، منشأتين تجاريتين كبرَيَين؛ لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19".



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن إغلاق المنشأتين جاء بعد رصد العديد من المخالفات المتمثلة في عدم اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء كورونا المستجد؛ ومنها التطهير والتعقيم، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات.



كما خالفت المنشأتان عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق، وتنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.



وقال إنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا في حقهما، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، وتم إغلاق المنشأتين احترازيًّا.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 06:23 PM

أمانة عسير تغلق منشأتين تجاريتين خالفتا إجراءات الوقاية من "كورونا" خرقتا تدابير الحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار الوباء





A A A





4 مشاركة

أغلقت أمانة منطقة عسير، منشأتين تجاريتين كبرَيَين؛ لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19".



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن إغلاق المنشأتين جاء بعد رصد العديد من المخالفات المتمثلة في عدم اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء كورونا المستجد؛ ومنها التطهير والتعقيم، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات.



كما خالفت المنشأتان عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق، وتنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.



وقال إنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا في حقهما، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، وتم إغلاق المنشأتين احترازيًّا.