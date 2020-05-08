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"تاوامبا" يلمح إلى مغادرة التعاون بعبارة "صفحة جديدة"

ألمح الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون إلى رحيله عن صفوف الفريق.

وكتب عبر صفحته في إنستجرام: "صفحة جديدة، شكراً للتعاون على السنتين الرائعة".

ودعم العبارة بصورة تضمنت صورًا عديدة له بقمصان الأندية التي مثلها.

ويأتي هذا رغم تغريدة محمد القاسم رئيس النادي قبل شهر ونصف كاتباً: "تاوا ولدنا وانسوووووووووه ياللي ودكم بووووه".

يذكر أن اللاعب انتقل إلى الفريق منذ صيف 2018 وحقق معه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي من أمام الاتحاد 2-1؛ حيث كان وقتها صاحب الهدف الثاني، كما حقق المركز الثاني في بطولة السوبر السعودي على كأس وزارة الرياضة بعد الخسارة من النصر بركلات الترجيح، وهي المباراة التي لم يكملها اللاعب بسبب إصابته نهاية الشوط الأول.ألمح الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون إلى رحيله عن صفوف الفريق.

وكتب عبر صفحته في إنستجرام: "صفحة جديدة، شكراً للتعاون على السنتين الرائعة".

ودعم العبارة بصورة تضمنت صورًا عديدة له بقمصان الأندية التي مثلها.

ويأتي هذا رغم تغريدة محمد القاسم رئيس النادي قبل شهر ونصف كاتباً: "تاوا ولدنا وانسوووووووووه ياللي ودكم بووووه".

يذكر أن اللاعب انتقل إلى الفريق منذ صيف 2018 وحقق معه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي من أمام الاتحاد 2-1؛ حيث كان وقتها صاحب الهدف الثاني، كما حقق المركز الثاني في بطولة السوبر السعودي على كأس وزارة الرياضة بعد الخسارة من النصر بركلات الترجيح، وهي المباراة التي لم يكملها اللاعب بسبب إصابته نهاية الشوط الأول.

التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"تاوامبا" يلمح إلى مغادرة التعاون بعبارة "صفحة جديدة"
سبق

ألمح الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون إلى رحيله عن صفوف الفريق.

وكتب عبر صفحته في إنستجرام: "صفحة جديدة، شكراً للتعاون على السنتين الرائعة".

ودعم العبارة بصورة تضمنت صورًا عديدة له بقمصان الأندية التي مثلها.

ويأتي هذا رغم تغريدة محمد القاسم رئيس النادي قبل شهر ونصف كاتباً: "تاوا ولدنا وانسوووووووووه ياللي ودكم بووووه".

يذكر أن اللاعب انتقل إلى الفريق منذ صيف 2018 وحقق معه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي من أمام الاتحاد 2-1؛ حيث كان وقتها صاحب الهدف الثاني، كما حقق المركز الثاني في بطولة السوبر السعودي على كأس وزارة الرياضة بعد الخسارة من النصر بركلات الترجيح، وهي المباراة التي لم يكملها اللاعب بسبب إصابته نهاية الشوط الأول.ألمح الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون إلى رحيله عن صفوف الفريق.

وكتب عبر صفحته في إنستجرام: "صفحة جديدة، شكراً للتعاون على السنتين الرائعة".

ودعم العبارة بصورة تضمنت صورًا عديدة له بقمصان الأندية التي مثلها.

ويأتي هذا رغم تغريدة محمد القاسم رئيس النادي قبل شهر ونصف كاتباً: "تاوا ولدنا وانسوووووووووه ياللي ودكم بووووه".

يذكر أن اللاعب انتقل إلى الفريق منذ صيف 2018 وحقق معه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي من أمام الاتحاد 2-1؛ حيث كان وقتها صاحب الهدف الثاني، كما حقق المركز الثاني في بطولة السوبر السعودي على كأس وزارة الرياضة بعد الخسارة من النصر بركلات الترجيح، وهي المباراة التي لم يكملها اللاعب بسبب إصابته نهاية الشوط الأول.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
09:33 PM

"تاوامبا" يلمح إلى مغادرة التعاون بعبارة "صفحة جديدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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ألمح الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون إلى رحيله عن صفوف الفريق.

وكتب عبر صفحته في إنستجرام: "صفحة جديدة، شكراً للتعاون على السنتين الرائعة".

ودعم العبارة بصورة تضمنت صورًا عديدة له بقمصان الأندية التي مثلها.

ويأتي هذا رغم تغريدة محمد القاسم رئيس النادي قبل شهر ونصف كاتباً: "تاوا ولدنا وانسوووووووووه ياللي ودكم بووووه".

يذكر أن اللاعب انتقل إلى الفريق منذ صيف 2018 وحقق معه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي من أمام الاتحاد 2-1؛ حيث كان وقتها صاحب الهدف الثاني، كما حقق المركز الثاني في بطولة السوبر السعودي على كأس وزارة الرياضة بعد الخسارة من النصر بركلات الترجيح، وهي المباراة التي لم يكملها اللاعب بسبب إصابته نهاية الشوط الأول.ألمح الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون إلى رحيله عن صفوف الفريق.

وكتب عبر صفحته في إنستجرام: "صفحة جديدة، شكراً للتعاون على السنتين الرائعة".

ودعم العبارة بصورة تضمنت صورًا عديدة له بقمصان الأندية التي مثلها.

ويأتي هذا رغم تغريدة محمد القاسم رئيس النادي قبل شهر ونصف كاتباً: "تاوا ولدنا وانسوووووووووه ياللي ودكم بووووه".

يذكر أن اللاعب انتقل إلى الفريق منذ صيف 2018 وحقق معه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي من أمام الاتحاد 2-1؛ حيث كان وقتها صاحب الهدف الثاني، كما حقق المركز الثاني في بطولة السوبر السعودي على كأس وزارة الرياضة بعد الخسارة من النصر بركلات الترجيح، وهي المباراة التي لم يكملها اللاعب بسبب إصابته نهاية الشوط الأول.

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