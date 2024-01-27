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"الشؤون الإسلامية" تُسجل 108 مخالفات للإجراءات الاحترازية بالجوف

بعد تنفيذ 2203 جولات تفقدية شملت الجوامع والمساجد في المنطقة

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي، 2203 جولات تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث أسفرت الجولات عن تسجيل 108 مخالفات.

وقال المدير العام للفرع الشيخ محمد بن دخيل الدخيل: الجولات جاءت للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع ومساجد مناطق المملكة.

وأكد ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة.

وأشاد بدور مراقبي المساجد، ووعي والتزام المصلين وتعاونهم؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا.

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"الشؤون الإسلامية" تُسجل 108 مخالفات للإجراءات الاحترازية بالجوف
سبق

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي، 2203 جولات تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث أسفرت الجولات عن تسجيل 108 مخالفات.

وقال المدير العام للفرع الشيخ محمد بن دخيل الدخيل: الجولات جاءت للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع ومساجد مناطق المملكة.

وأكد ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة.

وأشاد بدور مراقبي المساجد، ووعي والتزام المصلين وتعاونهم؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:38 PM

"الشؤون الإسلامية" تُسجل 108 مخالفات للإجراءات الاحترازية بالجوف

بعد تنفيذ 2203 جولات تفقدية شملت الجوامع والمساجد في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي، 2203 جولات تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث أسفرت الجولات عن تسجيل 108 مخالفات.

وقال المدير العام للفرع الشيخ محمد بن دخيل الدخيل: الجولات جاءت للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع ومساجد مناطق المملكة.

وأكد ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة.

وأشاد بدور مراقبي المساجد، ووعي والتزام المصلين وتعاونهم؛ للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا.

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