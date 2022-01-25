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"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والحدود الشمالية والباحة والشرقية والمدينة المنورة وعسير والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وعشيرة والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية كذلك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الرايس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والحدود الشمالية والباحة والشرقية والمدينة المنورة وعسير والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وعشيرة والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية كذلك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الرايس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:01 AM

"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والحدود الشمالية والباحة والشرقية والمدينة المنورة وعسير والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وعشيرة والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية كذلك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الرايس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

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