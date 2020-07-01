وتم خلال اللقاء بحث الفرص الممكنة في تطوير مجالات التدريب والتعليم "عن بُعد"، وتطوير المهارات وفق أحدث التقنيات.

التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمكتبه في مقر المؤسسة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات أمازون فهد العنزي.

"التدريب التقني" تبحث التعاون في المجالات التدريبية والابتكار مع "أمازون" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-01 التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمكتبه في مقر المؤسسة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات أمازون فهد العنزي. وتم خلال اللقاء بحث الفرص الممكنة في تطوير مجالات التدريب والتعليم "عن بُعد"، وتطوير المهارات وفق أحدث التقنيات.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 11:55 AM

"التدريب التقني" تبحث التعاون في المجالات التدريبية والابتكار مع "أمازون" ناقشا خلال اللقاء الفرص الممكنة للتطوير والتعليم عن بُعد وفق أحدث التقنيات





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التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمكتبه في مقر المؤسسة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات أمازون فهد العنزي.

وتم خلال اللقاء بحث الفرص الممكنة في تطوير مجالات التدريب والتعليم "عن بُعد"، وتطوير المهارات وفق أحدث التقنيات.