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أمانة عسير تكشف الأسباب وراء إغلاق مقاهي الشيشة والمعسل بأبها

"الشهري": تم رصد مخالفات صحية وأغلبها تعمل دون تراخيص

علقت أمانة منطقة عسير على ما تم تداوله عبر عددٍ من الصحف الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق القسم المختص بأمانة منطقة عسير مقاهي الشيشة والمعسل في مدينة أبها.

وشددت الأمانة على لسان متحدثها الرسمي ماجد الشهري أن تلك المقاهي مخالفة للشروط الصحية ولنظام الأنشطة التجارية، كما أنها تخالف القرارات الخاصة بعدم انتشارها داخل النطاق العمراني.

وأوضح الشهري في بيان صحفي، أنه تم رصد العديد من المخالفات الصحية في تلك المقاهي وأن أغلبها تعمل دون تراخيص نظامية وتفتقر إلى أدنى معايير النظافة والصحة العامة، واكبها صدور توجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي باتخاذ الإجراء النظامي حيالها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأضاف أن تلك المقاهي تعد مخالفة لما ورد في تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم ٤١٦٠٠ وتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٣٩ المشار فيه إلى خطاب وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ رقم ١٠٥٠٥٥٦ وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٣٩ المشار فيه إلى الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمكافحة التبغ المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٢٨ الذي تضمنت توصياته مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن تطبيق نظام مكافحة التدخين داخل المطاعم والمقاهي بأي شكل كان.

ولفت الشهري إلى أن توجيهات أمين منطقة عسير المشددة تقضي بتطبيق اللائحة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وعدم التهاون معهم لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة، وتصحيح أوضاعها والتزامها بكل الاشتراطات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير تكشف الأسباب وراء إغلاق مقاهي الشيشة والمعسل بأبها
سبق

علقت أمانة منطقة عسير على ما تم تداوله عبر عددٍ من الصحف الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق القسم المختص بأمانة منطقة عسير مقاهي الشيشة والمعسل في مدينة أبها.

وشددت الأمانة على لسان متحدثها الرسمي ماجد الشهري أن تلك المقاهي مخالفة للشروط الصحية ولنظام الأنشطة التجارية، كما أنها تخالف القرارات الخاصة بعدم انتشارها داخل النطاق العمراني.

وأوضح الشهري في بيان صحفي، أنه تم رصد العديد من المخالفات الصحية في تلك المقاهي وأن أغلبها تعمل دون تراخيص نظامية وتفتقر إلى أدنى معايير النظافة والصحة العامة، واكبها صدور توجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي باتخاذ الإجراء النظامي حيالها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأضاف أن تلك المقاهي تعد مخالفة لما ورد في تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم ٤١٦٠٠ وتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٣٩ المشار فيه إلى خطاب وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ رقم ١٠٥٠٥٥٦ وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٣٩ المشار فيه إلى الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمكافحة التبغ المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٢٨ الذي تضمنت توصياته مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن تطبيق نظام مكافحة التدخين داخل المطاعم والمقاهي بأي شكل كان.

ولفت الشهري إلى أن توجيهات أمين منطقة عسير المشددة تقضي بتطبيق اللائحة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وعدم التهاون معهم لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة، وتصحيح أوضاعها والتزامها بكل الاشتراطات الصحية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:32 PM

أمانة عسير تكشف الأسباب وراء إغلاق مقاهي الشيشة والمعسل بأبها

"الشهري": تم رصد مخالفات صحية وأغلبها تعمل دون تراخيص

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رائد القرفي - أبها
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علقت أمانة منطقة عسير على ما تم تداوله عبر عددٍ من الصحف الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق القسم المختص بأمانة منطقة عسير مقاهي الشيشة والمعسل في مدينة أبها.

وشددت الأمانة على لسان متحدثها الرسمي ماجد الشهري أن تلك المقاهي مخالفة للشروط الصحية ولنظام الأنشطة التجارية، كما أنها تخالف القرارات الخاصة بعدم انتشارها داخل النطاق العمراني.

وأوضح الشهري في بيان صحفي، أنه تم رصد العديد من المخالفات الصحية في تلك المقاهي وأن أغلبها تعمل دون تراخيص نظامية وتفتقر إلى أدنى معايير النظافة والصحة العامة، واكبها صدور توجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي باتخاذ الإجراء النظامي حيالها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأضاف أن تلك المقاهي تعد مخالفة لما ورد في تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم ٤١٦٠٠ وتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٣٩ المشار فيه إلى خطاب وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ رقم ١٠٥٠٥٥٦ وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٣٩ المشار فيه إلى الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمكافحة التبغ المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٢٨ الذي تضمنت توصياته مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن تطبيق نظام مكافحة التدخين داخل المطاعم والمقاهي بأي شكل كان.

ولفت الشهري إلى أن توجيهات أمين منطقة عسير المشددة تقضي بتطبيق اللائحة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وعدم التهاون معهم لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة، وتصحيح أوضاعها والتزامها بكل الاشتراطات الصحية.

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