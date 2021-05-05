النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الاتصالات" تحذر من توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة

تفادياً لتطبيق العقوبات والغرامات المالية المقررة عقب نهاية المهلة

‬ حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات موردي أجهزة الاتصالات من توريد وتوزيع وبيع الأجهزة المخالفة للمواصفات المعتمدة من الهيئة ومن ضمنها أجهزة الاتصالات غير المرخصة وأجهزة مقويات الشبكة غير النظامية.

ودعت المخالفين إلى إعادة الأجهزة المخالفة لمصادرها أو إتلافها؛ تفاديًا لتطبيق العقوبات والغرامات المالية المقررة عقب نهاية المهلة المحددة في 5-7-2021م.

وأشارت الهيئة إلى إطلاق حملات تفتيشية بالشراكة مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات تشمل منافذ البيع والمستودعات في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط أجهزة الاتصالات المخالفة، واتخاذ العقوبات والإجراءات النظامية تجاه المخالفين عقب انتهاء المهلة المحددة، والتي قد تصل إلى 25 مليون ريال، بحسب نظام الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن أجهزة الاتصالات المخالفة تلحق أضرارا بالغة على جودة الاتصالات؛ حيث تتسبب مقويات الشبكة المخالفة في إحداث تداخلات راديوية تنعكس بشكل سلبي على خدمات الاتصالات المتنقلة، كما تتسبب في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتيح عبر موقعها الإلكتروني خدمة تراخيص الأجهزة التي يمكن من خلالها لمصنعي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومورديها التأكد من مطابقة أجهزتهم للمواصفات الفنية، قبل استيرادها للمملكة، أو تصنيعها، وقد طورت الهيئة نظام تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم كل الخدمات المتعلقة بها بشكل إلكتروني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الاتصالات" تحذر من توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة
سبق

‬ حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات موردي أجهزة الاتصالات من توريد وتوزيع وبيع الأجهزة المخالفة للمواصفات المعتمدة من الهيئة ومن ضمنها أجهزة الاتصالات غير المرخصة وأجهزة مقويات الشبكة غير النظامية.

ودعت المخالفين إلى إعادة الأجهزة المخالفة لمصادرها أو إتلافها؛ تفاديًا لتطبيق العقوبات والغرامات المالية المقررة عقب نهاية المهلة المحددة في 5-7-2021م.

وأشارت الهيئة إلى إطلاق حملات تفتيشية بالشراكة مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات تشمل منافذ البيع والمستودعات في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط أجهزة الاتصالات المخالفة، واتخاذ العقوبات والإجراءات النظامية تجاه المخالفين عقب انتهاء المهلة المحددة، والتي قد تصل إلى 25 مليون ريال، بحسب نظام الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن أجهزة الاتصالات المخالفة تلحق أضرارا بالغة على جودة الاتصالات؛ حيث تتسبب مقويات الشبكة المخالفة في إحداث تداخلات راديوية تنعكس بشكل سلبي على خدمات الاتصالات المتنقلة، كما تتسبب في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتيح عبر موقعها الإلكتروني خدمة تراخيص الأجهزة التي يمكن من خلالها لمصنعي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومورديها التأكد من مطابقة أجهزتهم للمواصفات الفنية، قبل استيرادها للمملكة، أو تصنيعها، وقد طورت الهيئة نظام تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم كل الخدمات المتعلقة بها بشكل إلكتروني.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
04:46 PM

"هيئة الاتصالات" تحذر من توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة

تفادياً لتطبيق العقوبات والغرامات المالية المقررة عقب نهاية المهلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,225

‬ حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات موردي أجهزة الاتصالات من توريد وتوزيع وبيع الأجهزة المخالفة للمواصفات المعتمدة من الهيئة ومن ضمنها أجهزة الاتصالات غير المرخصة وأجهزة مقويات الشبكة غير النظامية.

ودعت المخالفين إلى إعادة الأجهزة المخالفة لمصادرها أو إتلافها؛ تفاديًا لتطبيق العقوبات والغرامات المالية المقررة عقب نهاية المهلة المحددة في 5-7-2021م.

وأشارت الهيئة إلى إطلاق حملات تفتيشية بالشراكة مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات تشمل منافذ البيع والمستودعات في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط أجهزة الاتصالات المخالفة، واتخاذ العقوبات والإجراءات النظامية تجاه المخالفين عقب انتهاء المهلة المحددة، والتي قد تصل إلى 25 مليون ريال، بحسب نظام الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن أجهزة الاتصالات المخالفة تلحق أضرارا بالغة على جودة الاتصالات؛ حيث تتسبب مقويات الشبكة المخالفة في إحداث تداخلات راديوية تنعكس بشكل سلبي على خدمات الاتصالات المتنقلة، كما تتسبب في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتيح عبر موقعها الإلكتروني خدمة تراخيص الأجهزة التي يمكن من خلالها لمصنعي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومورديها التأكد من مطابقة أجهزتهم للمواصفات الفنية، قبل استيرادها للمملكة، أو تصنيعها، وقد طورت الهيئة نظام تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم كل الخدمات المتعلقة بها بشكل إلكتروني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة