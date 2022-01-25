قال رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، قدمت دعوة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لزيارة بلادي قريباً، طبقاً لقناة "العربية". وأضاف رئيس وزراء تايلاند، أن وزارة الخارجية ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية والطاقة بالسعودية وتايلاند ناقشوا تعزيز التعاون بين البلدين.

رئيس وزراء تايلاند: قدمت دعوة للأمير محمد بن سلمان لزيارة بلادي قريباً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-25 قال رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، قدمت دعوة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لزيارة بلادي قريباً، طبقاً لقناة "العربية".

وأضاف رئيس وزراء تايلاند، أن وزارة الخارجية ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية والطاقة بالسعودية وتايلاند ناقشوا تعزيز التعاون بين البلدين.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 05:43 PM

اخر تعديل 25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 11:37 PM

رئيس وزراء تايلاند: قدمت دعوة للأمير محمد بن سلمان لزيارة بلادي قريباً قال: ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية





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قال رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، قدمت دعوة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لزيارة بلادي قريباً، طبقاً لقناة "العربية".

وأضاف رئيس وزراء تايلاند، أن وزارة الخارجية ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية والطاقة بالسعودية وتايلاند ناقشوا تعزيز التعاون بين البلدين.