"النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها
لإنهاء إجراءات نزع الملكيات لصالح الدائري الخامس.. وآخر موعد 29 ذي الحجة 1441
دعت وزارة النقل، ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي؛ لإنهاء إجراءات نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس.
ونشرت زارة النقل- فرع منطقة مكة المكرمة أرقام العقارات والمباني المطلوب نزع ملكيتها، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلبات سيكون 29/ 12/ 1441هـ.
وزارة النقل
"النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-07-15
دعت وزارة النقل، ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي؛ لإنهاء إجراءات نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس.
ونشرت زارة النقل- فرع منطقة مكة المكرمة أرقام العقارات والمباني المطلوب نزع ملكيتها، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلبات سيكون 29/ 12/ 1441هـ.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
02:22 PM
"النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها
لإنهاء إجراءات نزع الملكيات لصالح الدائري الخامس.. وآخر موعد 29 ذي الحجة 1441
دعت وزارة النقل، ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي؛ لإنهاء إجراءات نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس.
ونشرت زارة النقل- فرع منطقة مكة المكرمة أرقام العقارات والمباني المطلوب نزع ملكيتها، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلبات سيكون 29/ 12/ 1441هـ.