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"النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها

لإنهاء إجراءات نزع الملكيات لصالح الدائري الخامس.. وآخر موعد 29 ذي الحجة 1441

دعت وزارة النقل، ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي؛ لإنهاء إجراءات نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس.

ونشرت زارة النقل- فرع منطقة مكة المكرمة أرقام العقارات والمباني المطلوب نزع ملكيتها، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلبات سيكون 29/ 12/ 1441هـ.

وزارة النقل

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"النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها
سبق

دعت وزارة النقل، ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي؛ لإنهاء إجراءات نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس.

ونشرت زارة النقل- فرع منطقة مكة المكرمة أرقام العقارات والمباني المطلوب نزع ملكيتها، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلبات سيكون 29/ 12/ 1441هـ.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
02:22 PM

"النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها

لإنهاء إجراءات نزع الملكيات لصالح الدائري الخامس.. وآخر موعد 29 ذي الحجة 1441

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,931

دعت وزارة النقل، ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي؛ لإنهاء إجراءات نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس.

ونشرت زارة النقل- فرع منطقة مكة المكرمة أرقام العقارات والمباني المطلوب نزع ملكيتها، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلبات سيكون 29/ 12/ 1441هـ.

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