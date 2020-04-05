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"الصحة" في مؤتمرها الصحفي تعلن: تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2385 حالة

كورونا.. 6 آلاف إصابة و184 وفاة في 24 ساعة بألمانيا

ارتفاع إصابات الفيروس إلى 91714 والوفيات 1342 حالة

أعلنت السُلطات الصحية الألمانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تخطى 91 ألف إصابة، والوفيات وصلت إلى 1342 حالةً.

وقال معهد روبرت كوخ؛ المختص في رصد تفشي الوباء في بيان: إنه سُجلت قرابة ستة آلاف حالة إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، كما سُجلت 184 وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 91714 شخصاً، والوفيات إلى 1342 شخصاً.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. 6 آلاف إصابة و184 وفاة في 24 ساعة بألمانيا
سبق

أعلنت السُلطات الصحية الألمانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تخطى 91 ألف إصابة، والوفيات وصلت إلى 1342 حالةً.

وقال معهد روبرت كوخ؛ المختص في رصد تفشي الوباء في بيان: إنه سُجلت قرابة ستة آلاف حالة إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، كما سُجلت 184 وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 91714 شخصاً، والوفيات إلى 1342 شخصاً.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
02:22 PM

كورونا.. 6 آلاف إصابة و184 وفاة في 24 ساعة بألمانيا

ارتفاع إصابات الفيروس إلى 91714 والوفيات 1342 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السُلطات الصحية الألمانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تخطى 91 ألف إصابة، والوفيات وصلت إلى 1342 حالةً.

وقال معهد روبرت كوخ؛ المختص في رصد تفشي الوباء في بيان: إنه سُجلت قرابة ستة آلاف حالة إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، كما سُجلت 184 وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 91714 شخصاً، والوفيات إلى 1342 شخصاً.

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