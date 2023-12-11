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"تعليم عسير " يكرم رائدات الإبداع والموهبة

بعد حصولهن على جوائز محلية

كرمت الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلة في إدارة الموهوبات رائدات الإبداع والموهبة ،وذلك نظير حصولهن على جوائز محلية ، ووطنية ، وعالمية ، خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بمقر مسرح مدارس الذكر الأهلية النموذجية بخميس مشيط .

صرحت مديرة إدارة الموهوبات نجلاء الرفيدي أنه تم تكريم الموهوبات المبدعات على مستوى المنطقة ، نظير حصولهن على جوائز ومراكز متقدمة في مجال الإبداع والموهبة .

وقالت أن التكريم شمل كلا من : قائدة المتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط الأستاذة عيدة الأحمري ، والمعلمة صالحة الشهراني من ذات المدرسة ، والطالبات ندى آل حاضر ، وحنين عسيري ، وسارة هزازي ، وغادة آل هادي ، ومجد آل قماش، وأمجاد مسفر ، وأفنان عسيري ، وسارة الفيفي ، وجنى الشهراني ، ورشا عسيري ، وجود آل محسنة

وكان الاحتفال قد بدأ كلمة لمدير عام التعليم جلوي آل كركمان ، ألقتها نيابة عنه مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، أشارت فيها إلى أن الطالبات المبدعات ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية مؤكدة أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات المتقدمة التي حققتها الإدارة العامة للتعليم ، على المستوى المحلي والخليجي والعالمي ، و نقلت آل مفرح تهنئة مدير عام التعليم لجميع المكرمات .

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"تعليم عسير " يكرم رائدات الإبداع والموهبة
سبق

كرمت الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلة في إدارة الموهوبات رائدات الإبداع والموهبة ،وذلك نظير حصولهن على جوائز محلية ، ووطنية ، وعالمية ، خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بمقر مسرح مدارس الذكر الأهلية النموذجية بخميس مشيط .

صرحت مديرة إدارة الموهوبات نجلاء الرفيدي أنه تم تكريم الموهوبات المبدعات على مستوى المنطقة ، نظير حصولهن على جوائز ومراكز متقدمة في مجال الإبداع والموهبة .

وقالت أن التكريم شمل كلا من : قائدة المتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط الأستاذة عيدة الأحمري ، والمعلمة صالحة الشهراني من ذات المدرسة ، والطالبات ندى آل حاضر ، وحنين عسيري ، وسارة هزازي ، وغادة آل هادي ، ومجد آل قماش، وأمجاد مسفر ، وأفنان عسيري ، وسارة الفيفي ، وجنى الشهراني ، ورشا عسيري ، وجود آل محسنة

وكان الاحتفال قد بدأ كلمة لمدير عام التعليم جلوي آل كركمان ، ألقتها نيابة عنه مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، أشارت فيها إلى أن الطالبات المبدعات ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية مؤكدة أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات المتقدمة التي حققتها الإدارة العامة للتعليم ، على المستوى المحلي والخليجي والعالمي ، و نقلت آل مفرح تهنئة مدير عام التعليم لجميع المكرمات .

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
09:58 PM

"تعليم عسير " يكرم رائدات الإبداع والموهبة

بعد حصولهن على جوائز محلية

A A A
علي حفول - عسير
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كرمت الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلة في إدارة الموهوبات رائدات الإبداع والموهبة ،وذلك نظير حصولهن على جوائز محلية ، ووطنية ، وعالمية ، خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بمقر مسرح مدارس الذكر الأهلية النموذجية بخميس مشيط .

صرحت مديرة إدارة الموهوبات نجلاء الرفيدي أنه تم تكريم الموهوبات المبدعات على مستوى المنطقة ، نظير حصولهن على جوائز ومراكز متقدمة في مجال الإبداع والموهبة .

وقالت أن التكريم شمل كلا من : قائدة المتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط الأستاذة عيدة الأحمري ، والمعلمة صالحة الشهراني من ذات المدرسة ، والطالبات ندى آل حاضر ، وحنين عسيري ، وسارة هزازي ، وغادة آل هادي ، ومجد آل قماش، وأمجاد مسفر ، وأفنان عسيري ، وسارة الفيفي ، وجنى الشهراني ، ورشا عسيري ، وجود آل محسنة

وكان الاحتفال قد بدأ كلمة لمدير عام التعليم جلوي آل كركمان ، ألقتها نيابة عنه مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، أشارت فيها إلى أن الطالبات المبدعات ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية مؤكدة أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات المتقدمة التي حققتها الإدارة العامة للتعليم ، على المستوى المحلي والخليجي والعالمي ، و نقلت آل مفرح تهنئة مدير عام التعليم لجميع المكرمات .

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