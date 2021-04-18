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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تتضمن أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تتضمن أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
11:52 AM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تتضمن أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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