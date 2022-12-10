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بالفيديو.. مواطن في بيشة يجدد مطالبه بتسوير مقبرة بمخطط سكني

بعد عام ونصف من توثيقه لها وتشكيل لجنة للنظر في الأمر

جدد مواطن بمحافظة بيشة مطالبه بعدما وثق مقطع فيديو يطالب فيه النظر في وجود مقبرة بجوار أحد المخططات السكنية بجنوب المحافظة على طريق بيشة - الخميس دون وجود حواجز أو تسويرها، وذلك بعد مضي عام ونصف على مقطع آخر ناشد فيه الجهات المعنية بإيجاد حلول لهذه المقبرة، وشكلت محافظة بيشة بعدها لجنة متخصصة من الجهات المعنية؛ للنظر في الأمر.

وقال المواطن علي الشهراني لـ"سبق": إنه أحد جيران المقبرة، وسبق أَن وثق مقطع فيديو آخر قبل سنة وثلاثة أشهر، وتفاعلت محافظة بيشة معه مشكورة وشكلت لجنة متخصصة من الجهات المعنية للنظر فيما وثقته، التي طالبت بوضع سُور حولها، إلا مندوب أحد الجهات المعنية المشارك في اللجنة أوقف تسوير المقبرة.

يشار إلى أن المواطن الشهراني اكتشف قبل أكثر من عام أرضًا من خلال ارتفاعها عن بقية أراضي المخطط الـ83 بجنوب محافظة بيشة، وهي أرض طينية مليئة بالحجارة، وأكثرها "نصايب"، تدل على أنها قبور عديدة، وربما يكون هناك قبور أخرى هُدمت وجُرفت بسبب المعدات الثقيلة دون علمهم بالمقبرة، مجددًا مناشدته الجهات المعنية بتسوير الأرض، وعدم استغلال هذه الأرض الكبيرة.

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بالفيديو.. مواطن في بيشة يجدد مطالبه بتسوير مقبرة بمخطط سكني
سبق

جدد مواطن بمحافظة بيشة مطالبه بعدما وثق مقطع فيديو يطالب فيه النظر في وجود مقبرة بجوار أحد المخططات السكنية بجنوب المحافظة على طريق بيشة - الخميس دون وجود حواجز أو تسويرها، وذلك بعد مضي عام ونصف على مقطع آخر ناشد فيه الجهات المعنية بإيجاد حلول لهذه المقبرة، وشكلت محافظة بيشة بعدها لجنة متخصصة من الجهات المعنية؛ للنظر في الأمر.

وقال المواطن علي الشهراني لـ"سبق": إنه أحد جيران المقبرة، وسبق أَن وثق مقطع فيديو آخر قبل سنة وثلاثة أشهر، وتفاعلت محافظة بيشة معه مشكورة وشكلت لجنة متخصصة من الجهات المعنية للنظر فيما وثقته، التي طالبت بوضع سُور حولها، إلا مندوب أحد الجهات المعنية المشارك في اللجنة أوقف تسوير المقبرة.

يشار إلى أن المواطن الشهراني اكتشف قبل أكثر من عام أرضًا من خلال ارتفاعها عن بقية أراضي المخطط الـ83 بجنوب محافظة بيشة، وهي أرض طينية مليئة بالحجارة، وأكثرها "نصايب"، تدل على أنها قبور عديدة، وربما يكون هناك قبور أخرى هُدمت وجُرفت بسبب المعدات الثقيلة دون علمهم بالمقبرة، مجددًا مناشدته الجهات المعنية بتسوير الأرض، وعدم استغلال هذه الأرض الكبيرة.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
05:37 PM

بالفيديو.. مواطن في بيشة يجدد مطالبه بتسوير مقبرة بمخطط سكني

بعد عام ونصف من توثيقه لها وتشكيل لجنة للنظر في الأمر

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سعود الدعجاني - بيشة
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جدد مواطن بمحافظة بيشة مطالبه بعدما وثق مقطع فيديو يطالب فيه النظر في وجود مقبرة بجوار أحد المخططات السكنية بجنوب المحافظة على طريق بيشة - الخميس دون وجود حواجز أو تسويرها، وذلك بعد مضي عام ونصف على مقطع آخر ناشد فيه الجهات المعنية بإيجاد حلول لهذه المقبرة، وشكلت محافظة بيشة بعدها لجنة متخصصة من الجهات المعنية؛ للنظر في الأمر.

وقال المواطن علي الشهراني لـ"سبق": إنه أحد جيران المقبرة، وسبق أَن وثق مقطع فيديو آخر قبل سنة وثلاثة أشهر، وتفاعلت محافظة بيشة معه مشكورة وشكلت لجنة متخصصة من الجهات المعنية للنظر فيما وثقته، التي طالبت بوضع سُور حولها، إلا مندوب أحد الجهات المعنية المشارك في اللجنة أوقف تسوير المقبرة.

يشار إلى أن المواطن الشهراني اكتشف قبل أكثر من عام أرضًا من خلال ارتفاعها عن بقية أراضي المخطط الـ83 بجنوب محافظة بيشة، وهي أرض طينية مليئة بالحجارة، وأكثرها "نصايب"، تدل على أنها قبور عديدة، وربما يكون هناك قبور أخرى هُدمت وجُرفت بسبب المعدات الثقيلة دون علمهم بالمقبرة، مجددًا مناشدته الجهات المعنية بتسوير الأرض، وعدم استغلال هذه الأرض الكبيرة.

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