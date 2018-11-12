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"أمن الطرق": بدء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية

في طرقات الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية وسعياً للحد من الحوادث المرورية، سيتم بمشيئة الله البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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"أمن الطرق": بدء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية
سبق

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية وسعياً للحد من الحوادث المرورية، سيتم بمشيئة الله البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
06:02 PM

"أمن الطرق": بدء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية

في طرقات الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
6
6,623

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية وسعياً للحد من الحوادث المرورية، سيتم بمشيئة الله البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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