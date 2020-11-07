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4 سعوديين يستعرضون اختراعهم خوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام

خلال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب برعاية أمير عسير

نجح أربعة شباب سعوديين في اختراع جهاز على شكل خوذة ذكية، تمكِّن مرضى الشلل التام، الذين لا يستطيعون الكلام والحركة، من التحكم في جميع الأجهزة عبر "الإنترنت"، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.

وشهد المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب المنعقد عبر الاتصال المرئي، الذي رعاه أمس الأول أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عرضًا عامًّا لاختراع الجهاز القابل للارتداء متعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام؛ إذ يقوم بقراءة موجات الدماغ، وتحويلها إلى مهمات تُحدَّد عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و"إنترنت" الأشياء في ملاءمة المهام المرغوب بها. كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّن رئيس فريق BRAIN AI ، المهندس فيصل العتيبي، أن الفكرة جديدة في تقنيتها التي لا تحتاج لتدخُّل جراحي، مع سهولة الارتداء، مع الحرص على توفير الخوذة بسعر مناسب ورخيص؛ ليستمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة والمهتمون بالتقنية والألعاب. مشيرًا إلى أنهم عرضوا فكرتهم في هاكاثون MIT للابتكار الصحي، وفازوا بالمركز الأول في مسار صحة العقل عام 2018م.

وأفاد بأن الفكرة كانت عبارة عن التحكم في الأجهزة بواسطة موجات الدماغ، وتطورت لتشمل التحكم بالأجهزة المتصلة بـ"الإنترنت" القريبة والبعيدة، إضافة إلى التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي.

المؤتمر الدولي للتكنولوجيا المؤتمر الدولي للتكنولوجيا في علم الأعصاب أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 سعوديين يستعرضون اختراعهم خوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام
سبق

نجح أربعة شباب سعوديين في اختراع جهاز على شكل خوذة ذكية، تمكِّن مرضى الشلل التام، الذين لا يستطيعون الكلام والحركة، من التحكم في جميع الأجهزة عبر "الإنترنت"، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.

وشهد المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب المنعقد عبر الاتصال المرئي، الذي رعاه أمس الأول أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عرضًا عامًّا لاختراع الجهاز القابل للارتداء متعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام؛ إذ يقوم بقراءة موجات الدماغ، وتحويلها إلى مهمات تُحدَّد عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و"إنترنت" الأشياء في ملاءمة المهام المرغوب بها. كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّن رئيس فريق BRAIN AI ، المهندس فيصل العتيبي، أن الفكرة جديدة في تقنيتها التي لا تحتاج لتدخُّل جراحي، مع سهولة الارتداء، مع الحرص على توفير الخوذة بسعر مناسب ورخيص؛ ليستمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة والمهتمون بالتقنية والألعاب. مشيرًا إلى أنهم عرضوا فكرتهم في هاكاثون MIT للابتكار الصحي، وفازوا بالمركز الأول في مسار صحة العقل عام 2018م.

وأفاد بأن الفكرة كانت عبارة عن التحكم في الأجهزة بواسطة موجات الدماغ، وتطورت لتشمل التحكم بالأجهزة المتصلة بـ"الإنترنت" القريبة والبعيدة، إضافة إلى التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
01:23 AM

4 سعوديين يستعرضون اختراعهم خوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام

خلال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب برعاية أمير عسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح أربعة شباب سعوديين في اختراع جهاز على شكل خوذة ذكية، تمكِّن مرضى الشلل التام، الذين لا يستطيعون الكلام والحركة، من التحكم في جميع الأجهزة عبر "الإنترنت"، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.

وشهد المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب المنعقد عبر الاتصال المرئي، الذي رعاه أمس الأول أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عرضًا عامًّا لاختراع الجهاز القابل للارتداء متعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام؛ إذ يقوم بقراءة موجات الدماغ، وتحويلها إلى مهمات تُحدَّد عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و"إنترنت" الأشياء في ملاءمة المهام المرغوب بها. كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّن رئيس فريق BRAIN AI ، المهندس فيصل العتيبي، أن الفكرة جديدة في تقنيتها التي لا تحتاج لتدخُّل جراحي، مع سهولة الارتداء، مع الحرص على توفير الخوذة بسعر مناسب ورخيص؛ ليستمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة والمهتمون بالتقنية والألعاب. مشيرًا إلى أنهم عرضوا فكرتهم في هاكاثون MIT للابتكار الصحي، وفازوا بالمركز الأول في مسار صحة العقل عام 2018م.

وأفاد بأن الفكرة كانت عبارة عن التحكم في الأجهزة بواسطة موجات الدماغ، وتطورت لتشمل التحكم بالأجهزة المتصلة بـ"الإنترنت" القريبة والبعيدة، إضافة إلى التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي.

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