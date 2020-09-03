النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القصيم.. أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية

قدمت عيادات الأمراض المزمنة خدماتها لـ544015 مراجعًا

كشف التجمع الصحي في القصيم عن إحصائية أعداد المراجعين المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في القصيم خلال العام الماضي 1441هـ، البالغ عددها 158 مركزًا؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 3249182 مراجعًا، من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح أن عدد المراجعين للعيادات العامة بلغ 2176062 مراجعًا؛ في حين قدمت عيادات الأمراض المزمنة خدماتها لـ544015 مراجعًا، واستفاد من خدمات العيادات الاستشارية 57600 مراجع؛ في حين سجلت أعداد المستفيدين من عيادات الإرشاد الشامل 61170 مستفيدًا.

وبين التجمع الصحي أن عيادة الطفل السليم استفاد منها 171065 طفلًا، وبلغت أعداد المستفيدات من عيادة رعاية الحوامل 39079 مستفيدة، واستطاعت عيادة التطعيمات تحصين 169875 طفلًا، أما عيادة الأسنان؛ فقد بلغ عدد مستفيديها 142393 مستفيدًا.

التجمع الصحي في القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القصيم.. أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية
سبق

كشف التجمع الصحي في القصيم عن إحصائية أعداد المراجعين المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في القصيم خلال العام الماضي 1441هـ، البالغ عددها 158 مركزًا؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 3249182 مراجعًا، من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح أن عدد المراجعين للعيادات العامة بلغ 2176062 مراجعًا؛ في حين قدمت عيادات الأمراض المزمنة خدماتها لـ544015 مراجعًا، واستفاد من خدمات العيادات الاستشارية 57600 مراجع؛ في حين سجلت أعداد المستفيدين من عيادات الإرشاد الشامل 61170 مستفيدًا.

وبين التجمع الصحي أن عيادة الطفل السليم استفاد منها 171065 طفلًا، وبلغت أعداد المستفيدات من عيادة رعاية الحوامل 39079 مستفيدة، واستطاعت عيادة التطعيمات تحصين 169875 طفلًا، أما عيادة الأسنان؛ فقد بلغ عدد مستفيديها 142393 مستفيدًا.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
11:12 AM

القصيم.. أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات المراكز الصحية

قدمت عيادات الأمراض المزمنة خدماتها لـ544015 مراجعًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
44

كشف التجمع الصحي في القصيم عن إحصائية أعداد المراجعين المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في القصيم خلال العام الماضي 1441هـ، البالغ عددها 158 مركزًا؛ حيث بلغ عدد المستفيدين 3249182 مراجعًا، من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح أن عدد المراجعين للعيادات العامة بلغ 2176062 مراجعًا؛ في حين قدمت عيادات الأمراض المزمنة خدماتها لـ544015 مراجعًا، واستفاد من خدمات العيادات الاستشارية 57600 مراجع؛ في حين سجلت أعداد المستفيدين من عيادات الإرشاد الشامل 61170 مستفيدًا.

وبين التجمع الصحي أن عيادة الطفل السليم استفاد منها 171065 طفلًا، وبلغت أعداد المستفيدات من عيادة رعاية الحوامل 39079 مستفيدة، واستطاعت عيادة التطعيمات تحصين 169875 طفلًا، أما عيادة الأسنان؛ فقد بلغ عدد مستفيديها 142393 مستفيدًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,661
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,042
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,208

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة