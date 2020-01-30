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منصة جامعة خالد KKUx أفضل مرشح وطني لجائزة القمة العالمية

في فرع التعليم والتعلم لعام 2019

حصلت منصة جامعة الملك خالد KKUx على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية السعودية، لعام 2019، من الأمم المتحدة في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.

جاء ذلك ضمن أفضل الممارسات في المحتوى الرقمي التي تساهم في إنجازات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وضمن 420 مشاركة من 100 دولة حول العالم.

ونُظمت هذه المسابقة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في 18 فرعًا، تم فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات، وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وقال عميد التعلم الإلكتروني، الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري، إن اختيار منصة جامعة الملك خالد KKUx كأفضل ابتكار رقمي سعودي في التعليم والتعلّم لعام 2019 لجائزة القمة العالمية لم يكن بسهولة؛ فقد مر بترشيح برنامج (يسر)، ثم المحكمين الداخليين، ثم إقرار لجنة الجائزة من قبل الأمم المتحدة.

وقال "الأحمري" إن الجامعة تفخر بهذا الإنجاز الذي يأتي في مرحلة مبكرة من عمر المنصة الذي لم يتجاوز سنتين إلى الآن، قُدم فيهما أكثر من 23 مقررًا مهاريًّا بنظام المووك، استفاد منها ما يقارب 20 ألف مستفيدٍ، وتضمن مقررات تخدم مهارات وظائف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ورفع "الأحمري" شكره لمدير الجامعة، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، على هذا الإنجاز حيث كان داعمًا ومساندًا له منذ التأسيس، كما شكر جميع منسوبي الجامعة على جهودهم المتواصلة في تحقيق ذلك.

منصة جامعة خالد KKUx

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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منصة جامعة خالد KKUx أفضل مرشح وطني لجائزة القمة العالمية
سبق

حصلت منصة جامعة الملك خالد KKUx على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية السعودية، لعام 2019، من الأمم المتحدة في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.

جاء ذلك ضمن أفضل الممارسات في المحتوى الرقمي التي تساهم في إنجازات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وضمن 420 مشاركة من 100 دولة حول العالم.

ونُظمت هذه المسابقة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في 18 فرعًا، تم فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات، وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وقال عميد التعلم الإلكتروني، الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري، إن اختيار منصة جامعة الملك خالد KKUx كأفضل ابتكار رقمي سعودي في التعليم والتعلّم لعام 2019 لجائزة القمة العالمية لم يكن بسهولة؛ فقد مر بترشيح برنامج (يسر)، ثم المحكمين الداخليين، ثم إقرار لجنة الجائزة من قبل الأمم المتحدة.

وقال "الأحمري" إن الجامعة تفخر بهذا الإنجاز الذي يأتي في مرحلة مبكرة من عمر المنصة الذي لم يتجاوز سنتين إلى الآن، قُدم فيهما أكثر من 23 مقررًا مهاريًّا بنظام المووك، استفاد منها ما يقارب 20 ألف مستفيدٍ، وتضمن مقررات تخدم مهارات وظائف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ورفع "الأحمري" شكره لمدير الجامعة، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، على هذا الإنجاز حيث كان داعمًا ومساندًا له منذ التأسيس، كما شكر جميع منسوبي الجامعة على جهودهم المتواصلة في تحقيق ذلك.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
05:32 PM

منصة جامعة خالد KKUx أفضل مرشح وطني لجائزة القمة العالمية

في فرع التعليم والتعلم لعام 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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حصلت منصة جامعة الملك خالد KKUx على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية السعودية، لعام 2019، من الأمم المتحدة في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.

جاء ذلك ضمن أفضل الممارسات في المحتوى الرقمي التي تساهم في إنجازات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وضمن 420 مشاركة من 100 دولة حول العالم.

ونُظمت هذه المسابقة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في 18 فرعًا، تم فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات، وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وقال عميد التعلم الإلكتروني، الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري، إن اختيار منصة جامعة الملك خالد KKUx كأفضل ابتكار رقمي سعودي في التعليم والتعلّم لعام 2019 لجائزة القمة العالمية لم يكن بسهولة؛ فقد مر بترشيح برنامج (يسر)، ثم المحكمين الداخليين، ثم إقرار لجنة الجائزة من قبل الأمم المتحدة.

وقال "الأحمري" إن الجامعة تفخر بهذا الإنجاز الذي يأتي في مرحلة مبكرة من عمر المنصة الذي لم يتجاوز سنتين إلى الآن، قُدم فيهما أكثر من 23 مقررًا مهاريًّا بنظام المووك، استفاد منها ما يقارب 20 ألف مستفيدٍ، وتضمن مقررات تخدم مهارات وظائف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ورفع "الأحمري" شكره لمدير الجامعة، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، على هذا الإنجاز حيث كان داعمًا ومساندًا له منذ التأسيس، كما شكر جميع منسوبي الجامعة على جهودهم المتواصلة في تحقيق ذلك.

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