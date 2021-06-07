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"كاوست" تُطلق أول دورة لريادة الأعمال باللغة العربية عبر "إيدكس"

ستساعد على زيادة كمية الأفكار الجديدة والإبداعية في المنظومة

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بدء التسجيل في أول دورة إلكترونية مجانية متاحة للجميع عبر الإنترنت، تحت عنوان "مغامرات ريادة الأعمال"، والمقرر أن تنطلق في 4 يوليو المقبل باللغة العربية، وتُعنى بريادة الأعمال، وذلك عبر المنصة التعليمية العالمية إيدكس edX.org.

وقال رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توني تشان: الدورة الإلكترونية لريادة الأعمال ستساعد على زيادة كمية الأفكار الجديدة والإبداعية في المنظومة وإتاحة مغامرات مثيرة في ريادة الأعمال، وحداثة الدورة ستؤتي ثمارها عبر منصة إيدكس.

وأضاف، أن الدورة تستمر ثمانية أسابيع وتشمل أساسيات ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الدورة ستنقل المتلقي عبر رحلة ثرية في دورة حياة الشركات الناشئة، والتنقل من محطة لأخرى عبر سيناريوهات عالم الأعمال الحقيقي، والمواقف التي يواجهونها عند البدء بتأسيس عملهم المستقبلي، ومن ثم الحصول على شهادة إتمام الدورة من الجامعة.

ودعا "تشان" الراغبين في التسجيل بالدورة، إلى الدخول من خلال الرابط: https://entrepreneurship.kaust.edu.sa.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كاوست" تُطلق أول دورة لريادة الأعمال باللغة العربية عبر "إيدكس"
سبق

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بدء التسجيل في أول دورة إلكترونية مجانية متاحة للجميع عبر الإنترنت، تحت عنوان "مغامرات ريادة الأعمال"، والمقرر أن تنطلق في 4 يوليو المقبل باللغة العربية، وتُعنى بريادة الأعمال، وذلك عبر المنصة التعليمية العالمية إيدكس edX.org.

وقال رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توني تشان: الدورة الإلكترونية لريادة الأعمال ستساعد على زيادة كمية الأفكار الجديدة والإبداعية في المنظومة وإتاحة مغامرات مثيرة في ريادة الأعمال، وحداثة الدورة ستؤتي ثمارها عبر منصة إيدكس.

وأضاف، أن الدورة تستمر ثمانية أسابيع وتشمل أساسيات ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الدورة ستنقل المتلقي عبر رحلة ثرية في دورة حياة الشركات الناشئة، والتنقل من محطة لأخرى عبر سيناريوهات عالم الأعمال الحقيقي، والمواقف التي يواجهونها عند البدء بتأسيس عملهم المستقبلي، ومن ثم الحصول على شهادة إتمام الدورة من الجامعة.

ودعا "تشان" الراغبين في التسجيل بالدورة، إلى الدخول من خلال الرابط: https://entrepreneurship.kaust.edu.sa.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
01:04 PM

"كاوست" تُطلق أول دورة لريادة الأعمال باللغة العربية عبر "إيدكس"

ستساعد على زيادة كمية الأفكار الجديدة والإبداعية في المنظومة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بدء التسجيل في أول دورة إلكترونية مجانية متاحة للجميع عبر الإنترنت، تحت عنوان "مغامرات ريادة الأعمال"، والمقرر أن تنطلق في 4 يوليو المقبل باللغة العربية، وتُعنى بريادة الأعمال، وذلك عبر المنصة التعليمية العالمية إيدكس edX.org.

وقال رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توني تشان: الدورة الإلكترونية لريادة الأعمال ستساعد على زيادة كمية الأفكار الجديدة والإبداعية في المنظومة وإتاحة مغامرات مثيرة في ريادة الأعمال، وحداثة الدورة ستؤتي ثمارها عبر منصة إيدكس.

وأضاف، أن الدورة تستمر ثمانية أسابيع وتشمل أساسيات ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الدورة ستنقل المتلقي عبر رحلة ثرية في دورة حياة الشركات الناشئة، والتنقل من محطة لأخرى عبر سيناريوهات عالم الأعمال الحقيقي، والمواقف التي يواجهونها عند البدء بتأسيس عملهم المستقبلي، ومن ثم الحصول على شهادة إتمام الدورة من الجامعة.

ودعا "تشان" الراغبين في التسجيل بالدورة، إلى الدخول من خلال الرابط: https://entrepreneurship.kaust.edu.sa.

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