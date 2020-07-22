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مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان.. 124 مصاباً خلال يوم

عدد الإصابات يرتفع إلى 3.104

سجّل لبنان، اليوم (الأربعاء)، 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 115 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و9 من الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 3.104 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 7403 فحوص للفيروس.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.595، كما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 43.

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"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان.. 124 مصاباً خلال يوم
سبق

سجّل لبنان، اليوم (الأربعاء)، 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 115 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و9 من الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 3.104 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 7403 فحوص للفيروس.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.595، كما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 43.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
09:35 PM

"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان.. 124 مصاباً خلال يوم

عدد الإصابات يرتفع إلى 3.104

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان، اليوم (الأربعاء)، 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 115 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و9 من الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 3.104 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 7403 فحوص للفيروس.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.595، كما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 43.

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