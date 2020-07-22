وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.595، كما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 43.

سجّل لبنان، اليوم (الأربعاء)، 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 115 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و9 من الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 3.104 إصابات.

"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان.. 124 مصاباً خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-22 سجّل لبنان، اليوم (الأربعاء)، 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 115 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و9 من الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 3.104 إصابات. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 7403 فحوص للفيروس. وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.595، كما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 43.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 09:35 PM

"كورونا" يستمر في التفشي بلبنان.. 124 مصاباً خلال يوم عدد الإصابات يرتفع إلى 3.104





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سجّل لبنان، اليوم (الأربعاء)، 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 115 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و9 من الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 3.104 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 7403 فحوص للفيروس.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.595، كما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 43.