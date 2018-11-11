مقطع وثّقه أبطال باللواء 18.. تقدم البواسل صوب معقل الحوثيين وسط السيول الجارفة

حَظِيَ بانتشار واسع بين المغردين مشيدين بتضحيات جنودنا داعين لهـم بالنصر والتمكين

لم تمنع السيول الجارفة تقدم أبطال القوات السعودية المرابطين داخل العمق اليمني، وسط معنويات عالية مليئة بالفخر والاعتزاز.

ووثّق أبطال الكتيبة الثالثة من اللواء الثامن عشر بالقوات السعودية، مقطع فيديو أثناء تقدمهم وسط السيول القوية، لمعقل الحوثين في صعدة.

وحَظِيَ هذا المقطع بانتشار واسع بين المغردين، الذين أكدوا أن جنودنا البواسل يتحملون البرودة والأمطار والأماكن الوعرة، ويخاطرون بأنفسهم في الأودية لأجل الدين ثم الوطن؛ داعين الله لهم بالنصر والتمكين؛ في ظل ما تشهده جبهات اليمن من تقدم لقوات الجيش الوطني بإسناد ومشاركة التحالف؛ وذلك في إطار عملية تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي.