"جونسون": الوقت غير مناسب الآن لإجراء تحقيق في تعامل الحكومة مع كورونا
أشار إلى أن تفشي الفيروس لا يزال مستمراً
ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن تحقيقاً سيجرى في المستقبل بشأن تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الوقت غير مناسب الآن، مشيراً إلى أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة.
وقال "جونسون": "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقاً مستقلاً فيما حدث".
"جونسون": الوقت غير مناسب الآن لإجراء تحقيق في تعامل الحكومة مع كورونا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-15
ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن تحقيقاً سيجرى في المستقبل بشأن تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الوقت غير مناسب الآن، مشيراً إلى أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة.
وقال "جونسون": "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقاً مستقلاً فيما حدث".
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
04:12 PM
"جونسون": الوقت غير مناسب الآن لإجراء تحقيق في تعامل الحكومة مع كورونا
ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن تحقيقاً سيجرى في المستقبل بشأن تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الوقت غير مناسب الآن، مشيراً إلى أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة.
وقال "جونسون": "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقاً مستقلاً فيما حدث".