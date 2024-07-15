النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2671 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 240474

"جونسون": الوقت غير مناسب الآن لإجراء تحقيق في تعامل الحكومة مع كورونا

أشار إلى أن تفشي الفيروس لا يزال مستمراً

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن تحقيقاً سيجرى في المستقبل بشأن تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الوقت غير مناسب الآن، مشيراً إلى أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة.

وقال "جونسون": "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقاً مستقلاً فيما حدث".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"جونسون": الوقت غير مناسب الآن لإجراء تحقيق في تعامل الحكومة مع كورونا
سبق

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن تحقيقاً سيجرى في المستقبل بشأن تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الوقت غير مناسب الآن، مشيراً إلى أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة.

وقال "جونسون": "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقاً مستقلاً فيما حدث".

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
04:12 PM

"جونسون": الوقت غير مناسب الآن لإجراء تحقيق في تعامل الحكومة مع كورونا

أشار إلى أن تفشي الفيروس لا يزال مستمراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
852

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن تحقيقاً سيجرى في المستقبل بشأن تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الوقت غير مناسب الآن، مشيراً إلى أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة.

وقال "جونسون": "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، وبالتأكيد سنجري تحقيقاً مستقلاً فيما حدث".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,813
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,876
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,059

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة